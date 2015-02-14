الوليد بن طلال يهدي مليون ريال لطرفي نهائي كأس ولي العهد

أهدى رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال مليون ريال إلى لاعبي الأهلي والهلال طرفي نهائي كأس ولي العهد.

وانتصر الأهلي على الهلال بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي شهدت مشاركة النجم المصري محمد عبد الشافي وفوزه باللقب الأول مع فريقه السعودي.

وقال الأمير الوليد عبر حسابه على "تويتر": "أهنئ الأهلي بكأس ولي العهد، وأبارك للهلال على المركز الثاني".

وأضاف "أهدي مليون ريال للفريقين، 30 ألف ريال لـ25 لاعب وإداري بالأهلي و10 آلاف ريال لـ25 لاعب وإداري بالهلال".

يذكر أن الأهلي حصد اللقب السادس في تاريخه بلقب كأس ولي العهد وعمق من جراح الهلال الذي يمر بموسم سيء مع الروماني لورينت ريجيكامف المدير الفني للفريق.