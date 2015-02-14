الاستفاقة .. دورتموند يحقق الانتصار الثاني على التوالي ويهزم ماينز 4-2

(إفي): حقق بروسيا دورتموند ثاني انتصار له على التوالي في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه مساء الجمعة على ماينز بأربعة أهداف لاثنين، في افتتاح الجولة الحادية والعشرين.

وقلب دورتموند على ملعبه سيجنال ايدونا بارك، تأخره بهدف إلى انتصار كبير يعزز به ثقته في نفسه بعد ابتعاده عن مراكز القاع، حيث ارتقى مؤقتا للمركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، متأخرا بمركز وبفارق الأهداف عن ماينز الثالث عشر.

تقدم الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة الأولى سجله الكولومبي إلكين سوتو، قبل أن يتعادل في الشوط الثاني من خلال الصربي نيفن سوبوتيتش (ق49).

واشتعل اللقاء، حيث تقدم ماركو رويس لأصحاب الأرض (ق55)، قبل أن يدرك بعدها بدقيقة ماينز التعادل عبر التركي يونس مالي.

لكن الجابوني بيير أوباميانج والتركي نوري شاهين حسما اللقاء لدورتموند بهدفين (ق71 وق78) على الترتيب، ليهديا الفريق سادس انتصار له ليواصل استفاقته.