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مارسيليا يهدر صدارته مؤقتا بتعادل محبط أمام ريمس

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مارسيليا يهدر صدارته مؤقتا بتعادل محبط أمام ريمس مارسيليا يهدر صدارته مؤقتا بتعادل محبط أمام ريمس

(إفي): أهدر مارسيليا فرصة الانقضاض على صدارة الدوري الفرنسي، ولو مؤقتا، بعد أن سقط يوم الجمعة في فخ التعادل على ملعبه أمام ريمس بهدفين لمثلهما في افتتاح الجولة 25.

فعلى ملعب فيلودروم اكتفى أبناء الجنوب بحصد النقطة 49 في الوصافة بشكل مؤقت، أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب وثالث الترتيب الحالي بنقطة، وخلف المتصدر ليون بنقطة واحدة أيضا.

أما ريمس فحصد النقطة 30 ليرتقي للمركز ال13.

تقدم نيكولاس دي بريفيل للضيوف (ق6) قبل أن يتعادل مارسيليا عبر ديمتري باييه (ق58) ومن ثم يتقدم الغاني أندريه أيو (ق70).

لكن ريمس خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة عن طريق ديفيد نجوج.

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