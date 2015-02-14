اُخرجوا إلى العَلَن

أولاً: شىءٌ طبيعى أن تتناقص شعبيةُ الرئيس، فحُكمُ مصر ليس نزهة.

ثانياً: ليس كل المسار خطأ، ولكن هُناك أخطاءٌ. وأكبرُ مصدرٍ للخطر هو الغموض، الذى يحيط بهوية الفريق الرئاسى المعاون للرئيس.

ثالثاً: المجالس المتخصصة التى شكلها الرئيس هى مجرد مجالس استشارية، وليست دائرة الحكم الأساسية. إنما نُريدُ معرفة الدائرة التى يعتمد عليها الرئيس فى اتخاذ القرار، وهُم غيرُ معلومين لنا.

رابعاً: هُناك غموضٌ فى المسار الاقتصادى، وارتباك نوعاً ما. وهناك مشكلة مع بعض الشباب الذى يشعر أنه تم تهميشه بعد الثورتين، وبعضهم تم تخوينه، وأصبح لديهم مخاوف شديدة على الحريات.

خامساً: قطاعات واسعة من المجامع- على عكس الشباب- أصبحت تخافُ من الحريات وترى أنها تأتى لهم بالفوضى، ولديهم رغبة فى تقييد الحريات فى مقابل الشعور بالأمن.

سادساً: هذا الشعور العام قد يدفع البعض إلى المناداة بإلغاء الحريات، من أجل بناء الوطن، وهذه هى قمةُ الفاشية. وعلى أنصار الحريات العامة أن يعلموا أن الإفراط فى الحرية يأتى بالفوضى، والفوضى تبرر عودة الديكتاتورية، ثم نعود لنشكو من جديد.

سابعاً: الدستور خلق حالة من توازن السلطات بين فرعى السلطة التنفيذية، وهما: الرئيس والحكومة، ثم بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية. هذا التوازن يستلزمُ- حتماً- التوافق بين الرئيس والحكومة، ثم التوافق بين الرئيس والأغلبية البرلمانية. وبدون هذا التوافق:

رقم واحد: لا تستطيع السلطة التنفيذية أداء دورها.

رقم اثنين: لا يستطيع الرئيس ولا الحكومة أداء الاختصاصات المشتركة.

ثامناً: من حق الرئيس أن تكون له أغلبية تدعمه فى البرلمان، فعدم تجانس الأغلبية البرلمانية مع الرئيس المنتخب يؤدى بالضرورة إلى أزمة سياسية، من الحكمة تفاديها، فى ظروفنا الحالية.

تاسعاً: يجبُ أن نعلم أننا فى وضع استثنائى، ونحن نؤيدُ الرئيس الآن، ولكن بعد عام، إذا انحرف عن المسار فسوف نعارضه، فلا يوجد تأييدٌ مطلق، فالشعوب لا تمنح شيكاً على بياض للنواب ولا للحكومة ولا لرئيس الجمهورية.

عاشراً: نُريدُ الشفافية، لا نُريدُ أغلبيةً مُستترةً أو مُختبئةً، ففى جو الغموض القائم، قد تسعى بعضُ الأجهزة الأمنية لتشكيل أغلبية تعاون الرئيس، فتكون هذه الأغلبية البرلمانية مؤيدةً للأجهزة الأمنية، أكثر من كونها مؤيدةً للرئيس، فالأفضل أن يكون الأمرُ مُعلناً فى النور، وأن يطلب الرئيس أغلبية تؤيده فى البرلمان.

التحذيرُ الأخير: استمرارُ الفوضى والغموض، وهذه الحالة الضبابية التى تحجب الرؤية عند الأغلبية العريضة من أبناء هذا الوطن، كل ذلك يُعطى فرصة ذهبية، للتيارات والتنظيمات، منها السرية، ومنها من يستتر خلف لافتات مُضللة، لكى تتسلل إلى مجلس النواب الجديد، ليس بغرض أن تُسيطر عليه، وإنما بغرض أن تُفسده.

جاءت النقاطُ السابقةُ، فى الحوار الصحفى، الذى أجرته الزميلةُ العزيزة الأستاذة رانيا بدوى، مع الفقيه الدستورى الجليل الأستاذ محمود أباظة، القيادى الوفدى المحترم، وقد اجتهدتُ فى عرضها- بكل أمانة- لعدة أسباب:

السبب الأول: أن الأستاذ أباظة هو أول صوت شجاع يشير- بوضوح- إلى غموض دائرة صناعة القرار التى تحيط برئيس الجمهورية، ورغم دبلوماسيته المعروفة عنه، لم يتردد فى القول: «أكبر مصدر للخطر هو الغموض الذى يحيط بهوية الفريق المعاون للرئيس».

السببُ الثانى: أن الأستاذ أباظة طالب- بوضوح شديد- بضرورة كشف الستار عن هؤلاء الذين يعملون فى الخفاء المُستتر، فقال: «نُريدُ معرفة الدائرة التى يعتمد عليها الرئيس فى اتخاذ القرار، فهُم غيرُ معلومين لنا».

السببُ الثالث: أن أى أغلبية برلمانية تأتى بها الأجهزةٌ الأمنية سوف تكون مؤيدة للأجهزة ولكن تحت لافتة الرئيس.

خُلاصةُ الكلام: أتفهم تأثير أكثر من ستين عاماً من تراث «الإدارة فى الظلام»، وأتفهم ما أدت إليه الحقبةُ العسكريةُ الأولى [ناصر والسادات ومبارك] من هشاشة مُزمنة فى عظام الأحزاب المدنية، وتوحش التنظيمات الدينية، وما يستتبع ذلك من تزايد الأدوار التى تلعبها الأجهزة الأمنية فى صياغة الحياة السياسية، لكن الوقت مناسب لنتحرر- ولو بالتدريج- من هذا الميراث الثقيل.

وأولى خطوات التحرر: أن يتواضع الرئيس، ويطلب من الشعب أن يسعفه، بأغلبية برلمانية تؤيده، فالمهم هو ألا تكون هذه الأغلبية- كما كانت فى العهود السابقة- بالتزوير.

نعم: يكفى أن يتعهد الرئيسُ، وأن تتعهد الحكومة، بعدم التزوير، وهذا هو الإنجاز المُمكن إضافته إلى المسار الديمقراطى.

أما ما يجرى- حالياً- من إدارة فى الظلام، إدارة بالغموض، إدارة من أشخاص قلائل لا نعرفهم، ولم ننتخبهم، فهذا أسوأ أنواع التلاعب بمصائر الشعوب، بل هو تلاعب أسوأ من التزوير الوقح الفج الرقيع.

أرجوكم: اخرجوا إلى العلن.