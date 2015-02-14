مجددون ابتعدوا عن الذاكرة (1)

إذا كانت الكتابة فى تجديد الفكر الدينى تستهدف إقامة منحوتات تسعى بنا نحو إضاءة الحاضر والمستقبل، فإن المجتمع المصرى الذى اعتاد على رؤية منحوتات جرانيتية صامدة منذ أجدادنا الفراعين، قد حول المنحوتات الفكرية لمفكرينا العظام فى مجال التجديد إلى رماد تناثر بعيدا عن الذاكرة فيكاد يمضى بلا أثر ولا تأثير. بما يدفعنا ومن جديد أن نحمل معاول التنقيب لنجد ما لو وعيناه وتأثرنا به لتغيرت عقولنا.. ولأصبحنا أفضل علما وأكثر عقلا. ونمضى وسريعا مع أمثلة تستحق التأمل.

■ الشيخ طنطاوى جوهرى (1870-1904) يكتب رافضا أى اعتراض على نظرية أصل الأنواع، مؤكدا أن آراء داروين عن التطور لا تتنافى مع تعاليم الإسلام، وعلى المسلمين تعلم التشريح والطبيعيات والكيمياء والعلوم العصرية الأخرى، ودراسة الحيوانات والنبات والإنسان فهذه الدراسات هى أسمى مظهر لعبادة الله، وهى أشرف عطاء للدنيا والدين، فهى أشرف من صلاة زائدة أو إحسان إلى مسكين.

■ عبدالقادر أفندى حمزة يكتب: «لابد من تحرير العقول وضرورة الخروج من العصر الذى نستسلم فيه لماضينا إذا كنا لا نريد أن نظل جهلاء وضعفاء كما هو حالنا الآن وكما كنا سالفا، (ويجب أن ندرك) أن القرآن لا يتضمن سوى قوانين عامة لكل الناس، وأن لكل أمة حق التصرف انطلاقا من الحكمة المتضمنة فى هذه القوانين وأن تختار منها ما يتماشى مع الزمان والمكان دون أن تقيد العقل بأى قيد سوى البقاء فى حدود الإيمان» (المقتطف- مجموعة 1904).

■ وإذ نتذكر قاسم بك أمين فإننا لا نذكر له أو عنه إلا دعوته لتحرير المرأة. وننسى أنه أول مصرى أفصح وبوضوح عن أهمية التجديد الفكرى والاجتماعى، وفقا للنسق الغربى «فالعقل هو القادر وحده على تقديم علاجات تطبيقية لأمراض المجتمع وقضاياه الأساسية بعيدا عن المفاهيم الجامدة»، ويعلى قاسم أمين من شأن الصراع المجتمعى فى تشابكات العلاقات الاجتماعية، «ذلك أن بقاء المجتمع وتقدمه لا يعتمد على الأخلاق أو الدين بل على أهليته للمشاركة فى ذلك الصراع»، ويقول «إن العلم هو الأساس الشرعى الوحيد للحقيقة، وإن المنفعة هى المحك الشرعى الوحيد للقيمة، فالخير بالنسبة للمجتمع هو خير عملى ومادى ولا يمت للروحانية بأية صلة» (تحرير المرأة- ص94). ويقول «إن مصر أمام طريقين: العودة إلى تقاليد المجتمع الإسلامى القديم أو محاكاة أوربا، وقد اختارت الطريق الثانى ومضت بعيدا فيه حتى ليصعب عليها الارتداد عنه، إن مصر تتحول إلى بلد أوربى بطريقة تثير الدهشة، فقد أخذت إدارتها وأبنيتها وشوارعها وعاداتها ولغتها وذوقها وغذاؤها وثيابها تتسم كلها بطابع أوربى (أما نسق التمدن الإسلامى) فقد استنفد أغراضه حضاريا وانتفعت به الإنسانية فى أزمنته، ولكن كثيرا من ظواهر هذا التمدن لا يمكن أن يدخل فى نظام معيشتنا الاجتماعية الحالية، وإذ نلتفت إليه ونرجع إليه فيجب ألا ننسخ منه صورة أو نحتذى مثال ما كان، بل لكى نزن ذلك التمدن بميزان العقول ونتدبر فى أسباب ارتقاء الأمة الإسلامية وأسباب انحطاطها، فتمسكنا بما كان فى الماضى هو من الأهواء التى يجب محاربتها لأنه يجرنا إلى التدنى والتقهقر. إنه داء يجب علاجه بأن نعلم أبناءنا المدنية الغربية وأصولها وآثارها» (الأعمال الكاملة- ج5- ص203).

.. ونمضى مع ذاكرة التجديد التى نسيناها.