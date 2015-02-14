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أين تعويضاتنا نحن؟

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فى خطوة غير متوقعة، طالب رئيس وزراء اليونان، الشاب أليكسيس تسيبراس، ألمانيا بدفع تعويضات لليونان عن فترة الاحتلال النازى التى دامت أربع سنوات، تقدر بـ 162 مليار يورو، وذلك رداً على مطالبة ألمانيا اليونان بدفع ديونها المستحقة على الاتحاد الأوروبى، والتى يخص ألمانيا منها 65 ملياراً.

ومن المعروف أن قوات الحكم النازى احتلت اليونان خلال الحرب العالمية الأخيرة لمدة أربع سنوات من عام 1940 إلى 1944، حيث نهبت بعض ثروات البلاد وآثارها، كما دمرت الكثير من المنشآت، وهو ما أشار رئيس الوزراء اليونانى إلى أنه يستوجب التعويض وفق القوانين الدولية.

وقد صرح سيجمار جابرييل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن بلاده ليست مدينة لليونان بشىء، وأنها دفعت كل التعويضات التى عليها، وألمح بعض المعلقين إلى أن جابرييل، على ما يبدو، يشير إلى التعويضات الفلكية التى دفعتها ألمانيا لليهود، وكأنها بذلك قد دفعت كل ما عليها، وقالت جريدة «إرجماتيكى الليليجيل» اليونانية إن على ألمانيا أن تتذكر أن هناك آخرين فى العالم غير اليهود، ولا يمكن أن تكون ألمانيا قد دفعت كل ما عليها لمجرد أنها دفعت لليهود، ومازالت تدفع لهم.

وإذا كانت اليونان تستحق، وفق القانون الدولى، 162 مليار يورو، تعويضا عن أربع سنوات من الاحتلال النازى، فماذا تستحق عن خمس سنوات من الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، والتى نُهبت خلالها الثروات الطبيعية لشبه الجزيرة المصرية، كما نقلت إلى إسرائيل بعض الآثار التى تم استخراجها من الحفريات التى كان يشرف عليها موشى ديان شخصياً، والمعروف عنه هواية اقتناء الآثار؟ وماذا تستحق مصر من تعويضات عن 70 عاماً من الاحتلال البريطانى؟ ومئات السنين من الاحتلال العثمانى؟!

وبصرف النظر عن موافقة أى من إسرائيل أو إنجلترا أو تركيا على دفع تلك التعويضات، فإن المطالبة بها هى إحدى وسائل الضغط المعروفة، والتى تستخدم فى السياسة الدولية، فهل نحن فى غنى عنها، ألا نحتاج مثل هذه المطالبة فى مواجهة إسرائيل التى تطالب بـ 30 مليار دولار، تعويضاً عن أملاك اليهود الذين تركوا مصر بعد حرب السويس؟

ألا نحتاجها فى مواجهة تركيا التى تكن لنا العداء وتدعم من يستهدفون أمننا وأرواح أبنائنا؟

لكن لكى نستخدم مثل هذه الورقة الضاغطة، علينا أولاً أن نجرى حساباتنا كى نحدد ما تم نهبه وقيمة هذا النهب بحسابات اليوم، كما فعلت اليونان، وكما فعلت إسرائيل، وهو ما لم نفعله حتى الآن.

msalmawy@gmail.com

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