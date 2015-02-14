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كارول سماحة تكافح الإرهاب في مؤتمر جنيف

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كارول سماحة تكافح الإرهاب في مؤتمر جنيف كارول سماحة تكافح الإرهاب في مؤتمر جنيف

الجمعة 13-02-2015 17:03

تُشارك النجمة وسفيرة النوايا الحسنة لدى الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD كارول سماحة، في مؤتمرٍ من تنظيم الـGNRD، في مدينة جنيف السويسرية في 16 و17 شباط/فبراير، يتناول المعاهدة الدولية حول موازنة مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
يُشارك في المؤتمر مسؤولون حكوميون بارزون وقادة آخرون من أكثر من 40 بلد لمناقشة مشروع المعاهدة.
من جهةٍ أخرى، تعود كارول إلى بيروت للمشاركة في إحياء اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية في الإسكوا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (الأونيسكو)، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية. ويتميّز الإحتفال هذا العام الذي يُقام في 20 الجاري الساعة العاشرة صباحاً في بيت الأمم المتحدة - وسط بيروت، بالنشاطات الفنية والثقافية التي تركّز على قضايا الحق، الإنصاف، المساواة والمشاركة وعلى رأسها أداء أغنية "الشرق العظيم" من قبل كارول التي ستُلقي كلمة أيضاً لهذه المناسبة.

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