بالفيديو: جيمس بوند ينجو من الموت حرقاً

نجا الممثل العالمي Pierce Brosnan الشهير بـJames Bond من الموت بعد أن تعرض منزله في ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية لحريق.

وكان الحريق اندلع في الأحراج القريبة من منزل الممثل البالغ من العمر 62 عاماً، قبل أن تمتدّ ألسنة النيران إلى أجزاء البناء. لكن قوات الإطفاء التي تجاز عدد أفرادها الـ50 نجحت في إخمادها.

وقد احتاج فريق الإطفاء إلى حوالى النصف الساعة لإخماد الحريق الذي أتلف مرأب النجم كلياً وأجزاء من غرفة نومه.



والتقطت عدسات الباباراتزي صوراً للنجم Pierce Brosnan، وهو يجلس داخل سيارته قرب المنزل أثناء إخماد رجال الإطفاء النيران.

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