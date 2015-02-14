تعاون بين زكي شريف وهشام بولس

أكّد مدير أعمال الفنان زكي شريف السيد ياسين سرحال في حديث صحافي أنّ زكي يعقد جلسات عمل مكثفة مع نخبة من الشعراء والملحنين لاختيار باقة من الأعمال الفنية الجديدة. وكشف سرحال عن اجتماعات عقدها زكي مع الشاعر نزار فرنسيس وطليع حرب. وتأتي هذه الاجتماعات في سياق استعداد زكي لطرح عمل فنيّ جديد، في وقت تمّ حتى الآن اختيار أربع أغنيات.

من جهة ثانية، نشر زكي صوراً تجمعه بالملحّن هشام بولس، ما دفع الأكثرية إلى الجزم بأنّ عملاً ما سيجمع الرجلين، فيما المرجّح أن يكون العمل أغنية عاطفيّة ورومانسيّة.

يُذكر أنّ من الممكن أن يطرح زكي ألبوماً كاملاً خلال المرحلة المقبلة.