رويدا عطية تكرّم الشحرورة صباح في باريس

تستعد النجمة رويدا عطية للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس بهدف تكريم الشحرورة صباح على خشبة مسرح "تريانون"، حيث سيتمّ التكريم ضمن احتفال ضخم وسهرة موسيقيّة استثنائيّة، بحضور عدد كبير من الجمهور المكوّن من الجاليات اللبنانية والعربية، بالإضافة إلى جمهور فرنسي مولع بموسيقى العالم.

وتؤدي رويدا خلال الاحتفالية باقة من أجمل أغنيات الشحرورة، التي صرّحت في حياتها أنّ رويدا هي أفضل من غنّى أغنياتها؛ وذلك حين كرّمتها رويدا في مهرجان بيت الدين الدولي.

الاحتفالية من تنظيم شركة "كومنبرود" العالمية، وموعدها يوم الأحد في 15 آذار/ مارس، على مسرح "تريانون"، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وسيرافق رويدا في الأداء فرقة موسيقية ضخمة تضمّ أهمّ الموسيقيين في أوروبا.