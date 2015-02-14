بالفيديو: باراك أوباما يمدّ لسانه ... وحركات أخرى

ظهر فيديو يُثير الضحك للرئيس الأمريكي Barack Obama وهو يلهو أمام المرآة، ويقوم بحركات غريبة، ثمّ يقوم بالتقاط صور.

وضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الفيديو الذي تمّ إطلاقه من أجل دعوة الأمريكيين للتسجيل على موقع الرعاية الصحية، الذي يكفل لهم الحصول على الخدمات الصحية الشاملة في عام 2015.

ويظهر Obama وهو يلتقط صور سيلفي ويتدرب على إلقاء خطاباته المختصة بالحملة الصحية، إضافة إلى التباهي أمام المرآة ومحاولة لعب كرة السلة، ولو بشكل وهمي.

وطالب Barack Obama بالإسراع في التسجيل على موقع "health care" للاستفادة من الرعاية الصحية قبل حلول الخامس عشر من الشهر الجاري.

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