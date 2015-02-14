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لبنى القاسمي: الابتكار محور أساسي في تنمية الإمارات

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لبنى القاسمي: الابتكار محور أساسي في تنمية الإمارات لبنى القاسمي: الابتكار محور أساسي في تنمية الإمارات

بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد، مع ملينا هاريتو وزيرة الدولة للابتكار والإدارة العامة الألبانية، سبل تعزيز التعاون وتعميق قنوات الشراكة بين الإمارات وجمهورية ألبانيا، وتبادل الخبرات ووجهات النظر على صعيد دعم آليات وسياسات الابتكار والتعليم التقني.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الشيخة لبنى القاسمي مع الوزيرة الألبانية والوفد المرافق لها، وذلك على هامش أعمال القمة الحكومية الثالثة التي استضافتها دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري.

وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي خلال اللقاء أن الابتكار بات محوراً أساسياً في تحقيق التنمية في الإمارات بناء على توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وما يتناغم مع تطلعات دولة الإمارات للعام 2021 لتكون الإمارات من أفضل الحكومات عالمياً وهو ما يخلق فرصاً حقيقية للتعاون والشراكة وتبادل المنافع في كل القطاعات.

خبرات

ورحبت معاليها بتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع جمهورية ألبانيا على صعيد الابتكار والارتقاء بكفاءة القطاع الحكومي بالاخص في قطاعات التنمية الدولية وقطاعات التعليم والتقنية ودعم المشاريع المشتركة بين كلا الجانبين.

من جانبها أعربت وزيرة الدولة للابتكار في ألبانيا عن تقدير بلادها لما حققته الإمارات على كل الأصعدة محلياً وإقليماً وعالمياً في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة، معربة عن تمنياتها في تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الإمارات وألبانيا.

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