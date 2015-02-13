بطلة كاراتيه تترشح للبرلمان: «معايا الحزام الأسود»

أكثر من وصف يمكن أن تطلقه على دينا أباظة، فهى المرشحة الشابة لمجلس النواب عن دائرة النزهةـ مواليد عام 1988ـ وأحد أصغر المترشحين، وهى أيضا بطلة العالم السابقة فى الكاراتيه، وتسعى حسبما تقول إلى الدفاع عن مطالب فئتى الشباب والمرأة معا، وبعد أشهر قليلة، قد تكون أول وأصغر نائبة فى البرلمان المقبل.

وقالت المرشحة الشابة لـ«المصرى اليوم» إنها ستتبنى طرح تشريعات تضمن حقوق المرأة المعيلة والعاملة، وتوفير فرص العمل فى الشباب إذا ما فازت فى الانتخابات، وقالت ضاحكة: «المهم محدش ينرفزنى داخل المجلس.. أنا معايا الحزام الأسود فى لعبة الكاراتيه».

حصلت دينا على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 2009، ورغم دراستها للقانون، ركزت اهتمامها الأكبر فى الرياضة، حيث احترفت لعبة الكاراتيه منذ عام 1992 وحتى 2007، حصدت خلالها على بطولتى القاهرة، والجمهورية، وبطولة العالم التى أقيمت فى المجر عام 1998، واستمرت فى اللعبة حتى أجبرتها الإصابة على الاعتزال عام 2008 والاتجاه للتدريب، وحتى عندما بدأت حياتها العملية فى التعليم، شغلت موقع نائب رئيس قسم التربية الرياضية بإحدى المدارس الدولية بمدينة الشروق، ثم منعتها عضوية مجلس إدارة نادى الشمس، التى فازت بها فى 2014 من الاستمرار فى التدريب، لعدم قانونية الجمع بين التدريب والإدراة، وركزت اهتمامها على العمل العام، وقررت الترشح لانتخابات مجلس النواب.

تعترف «دينا» بأن المهمة صعبة، لكنها تتمسك بحقها فى تمثيل الشباب فى برلمان تصفه بأنه الأخطر فى تاريخ مصر، بعد مرحلة انتقالية طويلة.