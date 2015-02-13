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إصابة ضابط شرطة برصاص مجهولين بالعاشر من رمضان

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أصيب ضابط شرطة، بطلق ناري، مساء الجمعة، على يد مجهولين استهدفوا سيارته بمنطقة «كوبرى 56» بدائرة قسم أول بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية.

تلقى اللواء سامح الكيلاني، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه ضابط شرطة بمديرية أمن شمال سيناء أثناء سيره بسيارته بمنطقة «كوبرى 56» بدائرة العاشر من رمضان.

تم نقل الضابط المصاب إلى المركز الطبي العالمي.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مديرية الأمن إلى مكان الحادث، وقامت بتمشيط المنطقة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق،

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، بأن الجناة استهدفوا الضابط بهدف سرقة سيارته.

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