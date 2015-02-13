حقوقيات: تمثيل النساء فى «النواب» لن يتعدى 12%

اعتبر عدد من الحقوقيات أن ما حظيت به المرأة بعد 30 يونيو من حقوق لا يرقى لمستوى نضال المرأة وحجم تضحياتها التى بذلتها منذ ثورة 25 يناير،

مؤكدين ضرورة تمكين المرأة فى المناصب القيادية والإدارية، فضلًا عن تعظيم فرص تمثيلها فى البرلمان.

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن حظوظ المرأة فى البرلمان المقبل لن تكون منصفة لتاريخها من النضال موضحة أن المرأة

ستحصل على 71 مقعدًا منها 15 سيدة يلتزم رئيس الجمهورية بتعيينها فى البرلمان بموجب القانون إضافة إلى 56 مقعدًا بنظام القائمة، بينما أبدت عدم تفاؤلها بنجاح المرأة فى انتزاع مقاعد فردية، مبررة ذلك بأن المشهد الانتخابى الراهن يحكمه المال السياسى وليس الكفاءة، وأمام المال لن تنجح المرأة أو أى من الفئات المهمة، وستكون المقاعد لصالح رجال الأعمال، وأعربت «نهاد» عن استيائها مما وصفته بالجزاء غير العادل للمرأة التى شاركت مسيرة النضال ضد النظم القمعية وساهمت فى إنجاح ثورة 30 يونيو، وهى حالة لا تليق بمكانة المرأة فى المجتمع ولا بتمثيلها النوعى ولا حتى بمستوى الكفاءات النسائية فى مختلف المجالات، وأوضحت أن نسبة 12% من مقاعد البرلمان أقل بكثير من دول عربية لم تخض المرأة فيها أى نضال يذكر مثل مجلس الشورى السعودى الذى بلغت نسبة النساء المعينات فيه من قبل الملك 20%، بينما فى البرلمان الجزائرى نسبة تمثيل المرأة 26%، وكذلك نسبة التمثيل النسائى فى البرلمان التونسى بعد الثورة اقتربت من 28%، واستنكرت «نهاد» الأصوات التى تقلل من أهمية الدور الذى قد تلعبه المرأة فى دوائر صناعة القرار.

وشككت هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية فى قدرة التحالفات الانتخابية على استيعاب الكفاءات النسوية، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة فى القوائم لن يعطى الأولوية لكفاءة المرأة على حساب الانتماء الحزبى، واعتبرت أن المشهد السياسى، الذى وصفته بـ«المرتبك»، لا ينجح سوى فى خلق مزيد من علامات الاستفهام على المشهد برمته لا على سؤال تمثيل النساء فى البرلمان فقط. وأوضحت انتصار السعيد، مديرة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، أن تمثيل المرأة فى البرلمان المقبل استنادًا إلى القانون الذى مرره الرئيس المؤقت عدلى منصور بتحديد كوتة للمرأة هى 15 مقعدا بالتعيين، فيما تضمن القوائم نحو 56 مقعدا، للتمثيل النسائى فى البرلمان بنسبة إجمالية لا تزيد على 12%، وهى أقل من النسبة المطلوبة دوليا، فى حين أن الدولة تبنت اتجاها لدعم تمثيل المرأة بـ30% من الوظائف القيادية والإدارية فى الدولة، وهذا لم يحدث، معتبرة أن تمثيل المرأه لن يكون منصفا لها.