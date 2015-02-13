مجهولون يحرقون 3 عربات قطار بالمولوتوف في الغربية

قام مجهولون، مساء الجمعة، بإضرام النيران في 3 عربات بقطار سكة حديد «طنطا – زفتي»، رقم ٢٤٧، باستخدام زجاجات المولوتوف، مما دفع الركاب إلى الهرولة إلى العربات الأمنة دون سقوط مصابين أو ضحايا.

تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة مباحث النقل والمواصلات، باندلاع حريق في عربات قطار السكة الحديد الواصل بين مراكز ومدن «طنطا – السنطة – زفتى».

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العميد بهاء البطراوي، رئيس المباحث الجنائية، ومعاونة الرائد أحمد خيري، رئيس مباحث مركز زفتى، وقوة من الشرطة السرية المرافقه له، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية حال توقف القطار بمحطة سكة حديد زفتى، وتم إخلاؤه من الركاب والسيطرة على الموقف دون سقوط ضحايا أو مصابين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.