أخبار عاجلة

الصحة العالمية: إشارات على استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون -
تأجيل دعوى تعويض بـ5 ملايين جنيه ضد عبد المنعم أبو الفتوح لـ8 مايو -
ضبط أدوية مخدرة داخل "جبنة مِش" قبل تهريبها للصين والأردن -
مصراوي ينشر اشتراكات المواطنين بقانون التأمين الصحي الجديد -
هل ستبدأ شركات الأغذية في التوقف عن استخدام الألوان الصناعية؟ -
صينى هرب من تكاليف الزواج..فصنع دمية وتزوجها- بالصور -
خروج جثمان الناقد السينمائي سمير فريد من «مصطفي محمود» -
رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر يكشف سبب مهاجمة قط لـ 4 مواطنين -
توزيع 1500 كرتونة "تحيا مصر" بقرى مركز القوصية بأسيوط -
بالصور - بحيرة مريوط.. "كنز السمك" يجف وأرضه في قبضة "مافيا الاستيلاء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مجهولون يحرقون 3 عربات قطار بالمولوتوف في الغربية

  • مصر
  • 7
Google+ Print

قام مجهولون، مساء الجمعة، بإضرام النيران في 3 عربات بقطار سكة حديد «طنطا – زفتي»، رقم ٢٤٧، باستخدام زجاجات المولوتوف، مما دفع الركاب إلى الهرولة إلى العربات الأمنة دون سقوط مصابين أو ضحايا.

تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة مباحث النقل والمواصلات، باندلاع حريق في عربات قطار السكة الحديد الواصل بين مراكز ومدن «طنطا – السنطة – زفتى».

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة العميد بهاء البطراوي، رئيس المباحث الجنائية، ومعاونة الرائد أحمد خيري، رئيس مباحث مركز زفتى، وقوة من الشرطة السرية المرافقه له، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية حال توقف القطار بمحطة سكة حديد زفتى، وتم إخلاؤه من الركاب والسيطرة على الموقف دون سقوط ضحايا أو مصابين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كل ما يدور بالغربية بين يديك .. اشترك الآن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية