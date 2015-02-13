القبض على صاحب الرسوم المسيئة للرسول وأفراد عائلته في المنيا

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على صاحب الرسوم المسيئة للرسول الكريم،والذي سبق أن أنشئ صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي ونشر عليها رسومات مسيئة للرسول منذ عامين.

ضبطت قوات الأمن بحوزته سلاح ناري و5 آخرين من أفراد عائلته وبحوزتهم زجاجات مولوتوف وكميات كبيرة من الحجارة وذلك عقب تجمهر العشرات من مسلمي قرية أبوسيدهم التابعة لمركز سمالوط احتجاجا على عودة صاحب الرسوم وعدم التزامه بالعقوبة التي وقعت عليه في جلسة عرفية منذ عامين ووقوع اشتباكات بين الجانبين تمكنت أجهزة الأمن من احتوائها.

كان اللواء اسامة متولي مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا قد تلقى إخطار من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائي بتجمهر العشرات من مسلمي قريه ابوسيدهم بمركز سمالوط شمال المحافظه ووقوع اشتباكات بالحجارة بينهم وبين صاحب الرسوم المسيئة للرسول.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز سمالوط برئاسة المقدم محمود الجيار والعقيد هشام بشر مفتش المباحث والنقيب عبد العزيز فرحات معاون المباحث لمكان البلاغ، حيث تبين أن سبب تجمهر الأهالي بسبب عوده صاحب الرسوم المسيئة للرسول والذي سبق ان تم توقيع عقوبة التغريب عليه من القرية في جلسه عرفية شارك فيها مسلمي وأقباط القرية منذ عامين إلا أن أهالي القرية فوجئوا بعودته منذ أسبوع ورغم مطالبتهم بتركها التحريض إلا أنه رفض مما أثار حفيظة مسلمي القرية وتجمهروا أمام منزله مطالبين برحيله إلا أن عائلته قذفتهم بالحجارة والمولوتوف، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من السيطرة على الأحداث وألقت القبض على صاحب الرسوم المسيئةللرسول ويدعى منصور شندي توفيق وبحوزته سلاح ناري وعدد من الطلقات الحيه ووالده واشقاءهم ماجد وميلاد وعياد ونادي وبحوزتهم زجاجات مولوتوف.