مفكر مصري: أتمنى صدور قرار بمنع السفر إلى ليبيا وإعلانها منطقة حرب

قال الكاتب والمفكر المصري كمال زاخر، منسق التيار العلماني، إن ردود الأفعال الرسمية تجاه ما تردد عن مقتل تنظيم داعش لـ 21 مصريًا في ليبيا أثلجت صدور المصريين، مؤكدًا أنه يتمنى صدور قرار بمنع السفر إلى ليبيا وإعلانها منطقة حرب.

وأضاف زاخر، خلال استضافته ببرنامج “مصر في ساعة” الذي تقدمه الإعلامية سوزان الجزمي، على فضائية “الغد العربي”، أن هناك استهداف للمصريين بالخارج وخاصة في اليمن وسوريا والعراق والسودان وليبيا.

وأشار إلى أن الكنيسة تترك الأمر للدولة، باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة، وهى تساند الدولة في حل هذا الأمر، وتحاول توصيل رأي ومطالب الشارع المصري تجاه هذه الجريمة البشعة.

ولفت إلى أن ليبيا ليست دولة بالمعنى الحقيقي الآن، ويجب أن نعترف بوجود أزمة في الداخل وهى كيانات إرهابية معروفة يجب تصفيتها، لأنهم يحملون ثأر تجاه المصريين بعد 30 يونيو.

من جهته، قال السفير هاني خلاف، سفير مصر الأسبق في ليبيا، إن الدولة الليبية ليست متكاملة الأركان، وبها صراع كبير.

وأضاف أنه لابد من التعامل والتواصل مع جميع الأطراف المختلفة في ليبيا.