مكياجك مثير على طريقة دجا حجازي

ما بين جمال أنجلينا جولي وهيفاء وهبي من هي دجا حجازي ؟

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هي خبيرة الموضة الجميلة واللافتة بجمالها العربي- الغربي المثير. عرفت من خلال تشبيهها بالنجمات فاحتلت العناويين الأولى للمواقع.

هي وجه خبير التجميل المعروف بسّام فتوح ووجة جمالية مميزّة لعدسة محمد سيف.

عن دجا : تعتني دجا بجمالها وأناقتها من خلال الإطلاع الدائم على أخر صيحات الموضة، كمل تعتمد نظام محدّد لتحافظ على جمالها ورشاقتها فماذا عنها:

بداية تقول دجا أنها تحب جولي ووهبي لكنها أقرب إلي أنجلينا بجمالها، كذلك هي تميل إلى الجمال الأوروبي أكثر من العربي.

عن بشرتها : تهتم دجا كثيراً ببشرتها من خلال مدها بالحاجيات اللازمة والضروريّة لشبابها وتحديداً الماء حيث تنصح بشرب كميات وافرة منه.

تمارس الرياضة 3 مرات في الأسبوع وتتناول الماكولات الصحيّة التي بدورها تحفظ جمال البشرة وإشراقتها.

مكياجها: تعتمد نوعين من المكياج النيود أو القوي - النيود.

فإذا كنت من محبات هذه الأنواع من المكياج تابعي الخطوات التاليّة:

وحدّي لون بشرتك بكريك أساس مناسب لها.

اختاري الظلال الترابيّة التي تليق بدرجة لون عينيك وضعيها على طريقة السموكي أي من اللون الفاتح تدرجياً إلى اللون الداكن.

حدّدي وجنتيك.

ثم اختاري لون أحمر الشفاه الذي يعجبك من الأحمر أو البيج- الزهري.

أخيراً صرحّت دجا بأنها لم تخضع لأي عمليّة تجميل بدليل صورها قبل وبعد من الطفولة إلى سن المراهقة فاليوم، إلاّ انها تستعين بالعدسات اللاصقة الزرقاء رغم تميّزها بالعيون العسليّة.

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