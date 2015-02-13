بالصور والفيديو - مورينيو يرد على طلب طفل من أجل ' إنقاذ أستون فيلا '

" أنت مدربي المفضل، من فضلك نحن نحتاج إلى مساعدتك".. جمل لا تخرج من لاعب كرة قدم أو شاب يعشق ريال مدريد، بل هي رسالة من طفل ذو 6 أعوام فقط يشجع نادي أستون فيلا الإنجليزي إلى جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي.

جودي برانسون طفل صاحب الـ6 أعوام يتابع معاناة فريقه المفضل أستون فيلا بالدوري الإنجليزي وهو ما لا يقدر عليه ليرسل رسالة نصية إلى مورينيو يطلب منه أن يتولى مسؤولية تدريب أستون فيلا.

ونشرت صحيفة " إندبندنت البريطانية" نص رسالة الطفل إلى مورينيو التي جاءت كتالي..

" عزيزي مورينيو، اسمي جودي، عمري 6 سنوات وأشجع أستون فيلا".

" أنت مدربي المفضل".

" من فضلك هل من الممكن أن تتولى مسؤولية تدريب فيلا، وتجلب معك دييجو كوستا؟"

" نحن نحتاج مساعدة".

" شكرا لك.. جودي برانسون".

وتفاعل البرتغالي مورينيو مع الطفل جودي ليرسل له صورة شخصية حملت توقيعه الخاص مع " كل الأمنيات لك".

وعن رد مورينيو، قال برانسون والد الطفل: " لقد كانت مفاجأة رائعة لجودي".

وأضاف " فعندما عاد إلى المنزل من مدرسته وجد رسالة مورينيو له، لقد كان يتمنى موافقة جوزيه على تدريب الفريق".

وأختتم " ولكن من الرائع اهتمام مورينيو بالرد على رسالته".

وأقال نادي أستون فيلا مدربه الاسكتلندي بول لامبرت بعد سوء نتائج الفريق.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ18 على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة من 25 مباراة.