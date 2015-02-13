مدرب لاكورونيا يدافع عن رونالدو

لاكورونيا، (إفي): نفى فيكتور فرنانديز مدرب ديبورتيفو لاكورونيا تأثر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد بالانتقادات التي تعرض لها بسبب حفل عيد ميلاده قبل مواجهة الفريقين غدا السبت.

وأوضح فرنانديز عشية لقاء الجولة 23 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو "أعتقد أن رونالدو لم يسبب ضررا لأحد، إنه عيد ميلاد، إجتماع عائلي، كان يوجد أطفال وأقاربه بالحفل، لن أشارك برأيي في وصف ذلك بأمر لائق أو لا بعد هزيمة الدربي".

وأضاف "لا توجد شكوك حول رونالدو، لم أسمع أحدا يقلل من شأن احترافيته".

وأشار مدرب الديبور الى أنه يعرف الكثير عن احترافية رونالدو منذ كان يعمل مدربا لبورتو، وكان يعاونه طبيب المنتخب البرتغالي.

وتابع "من المستحيل أن يحتفظ أي لاعب بنفس وتيرة الأداء خلال 10 أشهر بالموسم".

وخسر الريال مباراته الأخيرة في الدربي برباعية مهينة امام أتلتيكو، وبعدها بساعات احتفل رونالدو بشكل صاخب بعيد ميلاده ال30 ، مما عرضه لانتقادات جماهير الفريق ووسائل الاعلام الإسبانية.