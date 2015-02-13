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بيبي لن يلحق بمباراة ديبورتيفو

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بيبي لن يلحق بمباراة ديبورتيفو بيبي لن يلحق بمباراة ديبورتيفو

مدريد، (إفي): لن يتمكن المدافع البرتغالي بيبي من اللحاق بمباراة فريقه ريال مدريد غدا السبت بالليجا أمام ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، لينتظر عودته الأربعاء القادم في مباراة دوري أبطال أوروبا أمام شالكه الألماني بذهاب ثمن النهائي.

ولم يحصل بيبي الذي يتدرب بشكل طبيعي مع زملائه عقب تعافيه من إصابة في الفخذ، على الإذن الطبي للعب غدا، لينضم إلى زملائه المصابين سرخيو راموس وسامي خضيرة ولوكا مودريتش وجيمس رودريجيز وفابيو كوينتراو.

وبالتالي لن يساهم اللاعب البرتغالي في تخفيف الأزمة الدفاعية التي يعاني منها فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قبل لقاء لاكورونيا.

ويعود لقائمة المدرب، اللاعب البرازيلي مارسيلو، الذي تغيب عن لقاء الدربي في الجولة الماضية والذي انتهى لصالح أتلتيكو مدريد 4-0 وذلك لعقوبة الايقاف مباراة لتراكم البطاقات.

وتضم القائمة أيضا مدافع فريق الرديف، ديريك أوسيدي، ولاعب الوسط ألفارو ميدران.

وفي الإجمالي ضمت القائمة: إيكر كاسياس، كيلور نافاس، باتشيكو، أربيلوا، كارباخال، فاران، ناتشو، ديريك، مارسيلو، إياراميندي، كروس، لوكاس سيلفا، إيسكو، ميدران، بيل، خيسي، كريستيانو رونالدو، بنزيمة، وتشيتشاريتو.

ويخوض الفريق مران مسائي اليوم الجمعة على ملعب سانتياجو برنابيو استعدادا للقاء، علما بأن الريال يتصدر المسابقة برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة عن برشلونة وأربع نقاط عن أتلتيكو حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.

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