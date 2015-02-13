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توقيع اتفاقية إنشاء عيادات لرعاية مرضى ضغط الدم بالمحافظات

  • مصر
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وقّعت الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، اتفاقية تعاون مع إحدى شركات الأدوية لمواجهة أخطار مرض ضغط الدم المرتفع، ومضاعفاته المسؤولة عن أكثر من نصف وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويتضمن المشروع، حسب ما جاء في مؤتمر طبي متخصص مساء الجمعة، إنشاء عيادات متخصصة للتشخيص والعلاج والتوعية لمرضي ضغط الدم، في العديد من المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات.

ووقع الاتفاقية، الدكتور محمد محسن إبراهيم، أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة القاهرة، رئيس الجمعية، ورئيس مجلس إدارة شركة الأدوية بمصر.

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