«الوفد» يكشف تفاصيل الاتصالات مع «في حب مصر»

كشف حزب الوفد، عن ما دار خلال الأيام الماضية، حول موقف تحالف الوفد المصري والمؤتمر من قائمة «في حب مصر»، موضحا أن اتصال بين الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب واللواء سامح سيف اليزل، بخصوص التنسيق في قائمة الإسكندرية، قبل فتح باب الترشيح بـ 5 أيام، وقبل أن تتضح معالم وخلفية تشكيل القائمة التي يمثلها، لافتا إلي أنهم فوجئوا أن قوائم في حب مصر جري اختيار أعضائها بمعرفة «أجهزة السيادية».

وقال الحزب، في بيان، الجمعة، إنه جرى دعوة الهيئة العليا للاجتماع الأربعاء، 11 فبراير الجاري، ووجه الوفد رسالة إلى رئيس الجمهورية عبر صحيفته الإثنين 9 فبراير، يعبر فيها عن قلقله من طريقة تشكيل القائمة، وفي مساء نفس اليوم اتصل سامح سيف اليزل، وطلب من البدوي التنسيق في القوائم الأربع، وطلب أن مهلة 24 ساعة لاستطلاع رأي المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري والمؤتمر، وجرت الموافقة على التنسيق مع سامح سيف اليزل.

وأضاف البيان، أنه آجل اجتماع الهيئة العليا للوفد، وعقد اجتماع مع سيف اليزل الثلاثاء 10 فبراير، في أحد الفنادق، وجري اطلاعه على التحفظ على طريقة اختيار القوائم، بعض الأسماء، موضحا ترحيبه بالأراء، وطلب ارسال أسماء المرشحي للتنسيق مع القائمة، واقترح ممثلي الحزب تسميتها القائمة القومية، وصباح الأربعاء 11 فبراير أخبرنا سامح سيف اليزل، أنهم أختاروا 20 اسماً يمثلون تحالف الوفد، ودعيت الهيئة العليا، للاجتماع السبت، لاتخاذ القرار.