فيديو.. تامر أمين: كرة القدم في مصر «منظومة شمال»

وصف الإعلامي تامر أمين، منظومة كرة القدم الحالية بأنها «منظومة شمال» على حد قوله، مشيرًا إلى أنه يقصد بكلمة شمال أنها على «خطأ».

وقال أمين في برنامجه «من الآخر»، على قناة «روتانا مصرية»، مساء الخميس، «بصوا يا سادة منظومة كرة القدم منظومة شمال في مصر، وأنا أعي ما أقول واللي هيزعل مني من كل اللي هذكرهم دول يزعلوا وهما أحرار أنا اتعودت مطبطبش على حد أنا بقول ما أراه صحيح».

وأضاف أمين «وشمال عشان محدش يفهم ويودي دماغه شمال.. شمال يعني غلط يعني فيها انحراف يعني مش مظبوطة.. كل المنظومة فيها أخطاء».

وتابع: «كل طرف في المنظومة إمبارح عورته ظهرت بشدة فأدت إلى الكارثة بشدة انا هسأل سؤال واحد الشغب والاشتباكات ابتدت قبل المباراة بساعة ونصف ادوني سبب يا داخلية ويا اتحاد كرة القدم مخلكوش تلغوا المباراة ديه وكانت كل القصة ديه راحت ليه لأن مفيش عندنا دكر ياخد قرار، مفيش حد يملك جرأة وشجاعة اتخاذ القرار السليم في الوقت السليم قبل حدوث الكارثة.. (مفيش دكر) لا في الداخلية ولا في اتحاد الكرة طلع قال الجو ده جو غير مناسب لإجراء مبارة كرة قدم تؤجل أو تلغى المباراة وشكرًا».