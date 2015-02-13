«اتحاد السياحة»: بورصة ميلانو بداية لعودة «الثقافية»

بدأت شركات السياحية و منظمو الرحلات المشاركين في بورصة ميلانو للسياحة في العمل من جديد مع مثيلتها من القطاع السياحي المصري، على منتج السياحة الثقافية.

وقال إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحة في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم» إن المعرض يشهد إقبالا متوسطا، لكن الملاحظ أن هناك إقبال من جانب شركات السياحة و منظمي الرحلات علي العمل مع المصريين على منتج السياحة الثقافية، والتي عانت كثيرًا خلال السنوات الأربعة الماضية ، موضحا أن الأسواق، التي ترغب في العمل مصر هي إيطاليا، و أمريكا، و كندا، واستراليا.

وتابع أنه من المتوقع أن تعود حركة السياحة الثقافية مع أكتوبر 2015 ، مشيرا إلي ضرورة أن تستعد مصر من جانب البنية التحتية لقطاع السياحة من حيث صيانة الفنادق العائمة و الثابتة و تعويم المشروعات السياحية ، و كذلك إعادة تأهيل العمالة من جانب التدريب حتي لا نفقد الحركة الوافدة.

و أكد أن طرح صندوق «الاستثمار السياحي» خلال المؤتمر الاقتصادي سيؤدي إلي منح المشروعات السياحية القائمة الفرصة للعمل من جديد خصوصا بعد الخسارة التي تعرض لها القطاع خلال الفترة الماضية .

كشف الزيات عن تأسيس شركة تتلقي المساهمات الخاصة بالصندوق مؤكدا أن هناك علي الأقل 3 صناديق سيادية من دول السعودية و الأمارات و الكويت ستساهم في الصندوق الذي تساهم فيه شركة «أيادي» ب 50 مليون جنية إلى جانب 1.5 مليون جنيه من القطاع الخاص المصري ، لافتا إلي أن الشركة الفرنسية التي للمؤتمر الاقتصادي منحت الصندوق فرصة للانتهاء من إجراءات هيئة سوق المال حتي يتمكن من اللحاق بقطار المؤتمر الاقتصادي.

كما أشار الزيات إلي أن الصندوق سيكون الحل لمواجهة أزمات المشروعات السياحية المتعثرة و إعادة تعويم تلك المشروعات سيؤدى إلي إنعاش القطاع السياحي.