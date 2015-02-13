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البابا تواضروس يكلف أسقف مصر القديمة بالتواصل مع أهالي المختطفين بليبيا

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البابا تواضروس يكلف أسقف مصر القديمة بالتواصل مع أهالي المختطفين بليبيا البابا تواضروس يكلف أسقف مصر القديمة بالتواصل مع أهالي المختطفين بليبيا

البابا تواضروس

كلف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس القديمة بالتواصل مع أهالي المختطفين بليبيا الذين نظموا اليوم وقفة امام المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية للمطالبة بتحرير أبنائهم.

وكان العشرات من أهالي المختطفين الذين يبلغ عددهم 21 شخصا وينتمون جميعا لقرى مركز سمالوط محافظة المنيا، قد نظموا وقفة احتجاجية بالكاتدرائية لمطالبة الجهات المعنية بالتحرك لحل مشكلة ذويهم المختطفين.

وكان التنظيم الإرهابى داعش قد قام باختطاف 21 مصريا مسيحيا من مدينة سرت شرقي ليبيا مطلع العام الحالي ، وتواردت أنباء غير مؤكدة منذ يومين تفيد بأن التنظيم قام بإعدامهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه الوزارات والجهات المعنية بسرعة التعامل مع أزمة المصريين بليبيا، كما وجه بتنفيذ خطة عاجلة لإجلاء المصريين الراغبين فى العودة من الأراضى الليبية.

وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا أمس أكدت فيه أنها تتابع من كثب، وباهتمام بالغ الأنباء المتواترة حول وضع أبناء مصر المختطفين فى ليبيا، وتتولى خلية الأزمة، التى سبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيلها من ممثلى الوزارات والأجهزة المعنية متابعة الموقف أولًا بأول، وإجراء الاتصالات المكثفة والمستمرة مع الأطراف الليبية الرسمية وغير الرسمية بهدف استجلاء الموقف والوقوف على حقيقته.

وأكدت رئاسة الجمهورية أن مصر لا تألو جهدا فى متابعة وضع أبنائها المختطفين فى ليبيا، وتدعو المجتمع الدولى للوقوف فى مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والذى بات يهدد دول المنطقة والعالم.

أ ش أ

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