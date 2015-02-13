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عصام الأمير : الجماعة الإرهابية وذيولها تكثف وتيرة حربها ضد مصر

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عصام الأمير : الجماعة الإرهابية وذيولها تكثف وتيرة حربها ضد مصر عصام الأمير : الجماعة الإرهابية وذيولها تكثف وتيرة حربها ضد مصر


> صرح عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأن تتابع الأحداث منذ بدء الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر الاقتصادى وبدء فعاليات الانتخابات البرلمانية التى تمثل المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق لثورة 30 يونيو ، منذ تلك الفترة والجماعة الإرهابية وذيولها ـ من الوسائل الإعلامية والدولة المساندة لها ـ تكثف وتيرة حربها ضد بدءً من حادث العريش مروراً بأحداث الدفاع الجوي ، اضافة الى مئات المتفجرات فى جميع أنحاء مصر ، وانتهاءً بالأزمة الخاصة بالمصريين المتواجدين فى ليبيا.

وقال الأمير ـ في تصريحات اليوم الجمعة ـ أن الهدف الأساسي من تلك الهجمات هو زعزعة الدولة المصرية وإثنائها عن المضى للأمام وعدم انعقاد المؤتمر الاقتصادى وتأجيل الانتخابات البرلمانية .

وأكد أنه يجب على جميع المصريين أن يتوحدوا فى حربهم الشرسة ضد تلك المنظمة والجماعات الإرهابية ، ولابد أن يقف الإعلام بقوة خلف الدولة المصرية بنفس الروح التى كانت سائدة أيام الحروب الكبرى (حروب الاستنزاف والسادس من أكتوبر ، ومن قبلهم الحروب أيام العدوان الثلاثى سنة 1956).

وناشد عصام الأمير الإعلام الخاص بأن يعي جيداً خطورة المرحلة على الجميع وأن يتشبث الجميع بالدور الوطنى بعيداً عن الأهواء والمصالح سواء كانت سياسية أو غيرها ، وأن يترفع الجميع عن الصغائر أمام الخطر الأكبر المُحدق بالدولة المصرية.

وأكد أنه يجب على الإعلام أن يشرح فى برامجه ومواده الإعلامية أبعاد تلك الحروب والمخططات وكيف يمكن مجابهتها ، وكيف يمكن تعبئة الرأى العام بالشعور الوطنى المحافظ على الدولة المصرية.

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