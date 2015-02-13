أخبار عاجلة

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها -
مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل -
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا -
إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج -
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم -
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية -
تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت -
المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي -
توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب -
صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الصحة»: فريق طبي يصل السلوم لمتابعة الحالة الصحية للعائدين من ليبيا

  • مصر
  • 7
Google+ Print

قالت وزارة الصحة والسكان إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح لكافة الوزارات والجهات المعنية بسرعة تنفيذ خطة عاجلة لإجلاء المصريين العاملين في ليبيا الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، قام الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، بإرسال فريق طبي من أطباء الرعاية العاجلة وفريق من هيئة التمريض إلى منفذ السلوم البري، لاستقبال المصريين العائدين من ليبيا.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، أن هذا الفريق الطبي سيتابع الحالة الصحية للمصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وأشار الي أن الفريق قد وصل إلى منفذ السلوم البري في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين