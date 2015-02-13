«الصحة»: فريق طبي يصل السلوم لمتابعة الحالة الصحية للعائدين من ليبيا

قالت وزارة الصحة والسكان إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة الوزارات والجهات المعنية بسرعة تنفيذ خطة عاجلة لإجلاء المصريين العاملين في ليبيا الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، قام الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، بإرسال فريق طبي من أطباء الرعاية العاجلة وفريق من هيئة التمريض إلى منفذ السلوم البري، لاستقبال المصريين العائدين من ليبيا.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، أن هذا الفريق الطبي سيتابع الحالة الصحية للمصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وأشار الي أن الفريق قد وصل إلى منفذ السلوم البري في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة.