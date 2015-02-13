بالفيديو.. المذيعة رشا نبيل تدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب عمر جابر

دخلت الإعلامية رشا نبيل في نوبة بكاء على الهواء، خلال برنامجها «كلام تاني»، على قناة «دريم 2»، أثناء حديثها عن «الظلم» الذي يتعرض له اللاعب عمر جابر بسبب موقفه من كارثة استاد الدفاع، حسب قولها.

وقالت نبيل «إلى السيد رئيس الجمهورية أنت المسؤول عن إنصاف المظلومين في هذا الوطن والمؤمنين بك عقيدتهم ممكن تهتز لو اتخليت عن الشاب ده (عمر جابر)».

وأضافت «نبيل»: «أنا عارفة أن الرسالة وصلت حضرتك وحاولت أوصلها لحضرتك بكل الطرق وبقولها لحضرتك دلوقتي على الهوا، عليك أن تنصف المظلوم وتقف إلى جانبه مفيش حد أعلى من القانون».

وتابعت: «ده شاب (عمر جابر) معملش أي حاجة غير أن هو كان مؤمن بموقف خده، اطلع وكلمنا قلنا هتعمل إيه زي ما قلت شيماء بنتك وبنت مصر، قول إن عمر جابر ابنك وابن مصر وإنك لن تسمح بأنه ينام مقهور ومظلوم بمجرد أنه خد موقف».

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