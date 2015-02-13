سيناء.. استعدادات انتخابية «على خط النار»

تستعد محافظة شمال سيناء لاستقبال الانتخابات البرلمانية التى بدأت مرحلتها الأولى قبل أيام بفتح باب الترشح، وسط أجواء استثنائية، بعد أن وصل نطاق العمليات الإرهابية التى تصاعدت على أطراف المحافظة الحدودية مؤخراً، لتضرب قلب مدينة العريش، العاصمة ومركز الدائرة الرئيسية، فى إشارة واضحة إلى أن المنطقة مقبلة على جولة انتخابية ساخنة، إن لم تكن الأكثر سخونة على الإطلاق.

4 مقاعد برلمانية هى إجمالى نصيب محافظة شمال سيناء التى تبلغ نحو 27 ألف كيلومتر مربع، بما يعادل سُدس مساحة مصر، بعد التقسيمات الجغرافية الأخيرة للدوائر الانتخابية التى أقرتها وزارة التنمية المحلية واعتمدها مجلس الوزراء، لتتقلص مقاعد المحافظة من 6 إلى 4 مقاعد فقط، بالتزامن مع إجراءات غير اعتيادية وصلت إلى حد تغيير ملامح منطقة الشريط الحدودى جغرافيا، فى محاولة لوقف نشاط الجماعات المتشددة.

وفى الوقت الذى تشدد فيه قوات الجيش والشرطة من إجراءاتهما الأمنية داخل المدن الرئيسية وعلى الطرق الواصلة بينها، خاصة الطريق الدولى «العريش- رفح» الذى يخترق منطقة تمركز، وانتشار العناصر المتشددة المنتمية إلى تنظيم ما يسمى «ولاية سيناء»، تلقى سكان منطقة الشريط الحدودى الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات تهديدات من قبل أعضاء التنظيم، بدعوى مساندتهم نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ما دفع معظم أبناء المنطقة الحدودية التى تمثلها الدائرة الثالثة فى المحافظة، إلى التراجع عن التقدم بأوراق ترشحهم، خوفاً من التهديدات، ليقتصر عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم حتى لحظة كتابة هذه السطور على مرشحين اثنين فقط.

وبينما يستعد جميع الأطراف لإجراء الانتخابات فى ظل ظروف استثنائية، مع استمرار حظر التجول المفروض على المحافظة منذ أواخر شهر أكتوبر الماضى، يبدو المشهد مرتبكاً، مع تصاعد وتيرة العنف واتساع نطاق عمليات الجماعات المتشددة، لتشمل معظم قرى منطقة الشريط الحدودى، بالإضافة لمدينتى رفح والشيخ زويد، فى الوقت الذى تعزز فيه قوات الجيش من انتشارها فى المنطقة، بعد عمليات تمشيط ومداهمات لمواقع يشتبه فى تمركز أعضاء الجماعات المسلحة فيها.

ولم يتقدم للترشح على مقعد الدائرة الثانية الوحيد إلا مرشحان اثنان حتى اليوم، فيما أحجم معظم المرشحين السابقين عن المشاركة. إبراهيم محمد إبراهيم، أحد المرشحين الذين تقدما بأوراقهما للجنة الانتخابات فى المحافظة، قال إن الأيام المقبلة ستشهد إعلان مرشحين آخرين خوض الانتخابات، مشيراً إلى أنه لا يرى سبباً للخوف من خوض الانتخابات. وأضاف: «إحنا نازلين علشان خاطر الناس، لا نازلين علشان خاطر مناصب ولا غيرها، ولسنا أطرافا فى أى خلافات خارج هذا النطاق». «مفيش تهديدات حتى الآن، وطبيعة الدائرة الثانية مختلفة، إذ اعتدنا على حسم الانتخابات فيها بالتراضى والاتفاق بين القبائل، وهو ما لم يحدث فى هذه الانتخابات بسبب الأوضاع التى تعيشها المنطقة، من عمليات عسكرية وتهديدات من قبل المتشددين».. قالها صلاح سلامة رياشات، المرشح الثانى والأخير حتى الآن فى دائرة «رفح والشيخ زويد»، معتبرا «خوض الانتخابات فى هذه الظروف مخاطرة، لكن أنا رجل خدمى ويهمنى أخدم الناس وبابى طول عمره مفتوح للكل، وخطوة الترشح هدفها مساعدة كل أهالى المنطقة، واللى بيعمل خير مش بيلاقى إلا الخير.. وكل شىء مقدر».

وفى العريش، بدأ عدد من الوافدين المقيمين فى محافظة شمال سيناء تقديم أوراق ترشحهم لخوض المعركة الانتخابية التى كانت مقتصرة على أبناء القبائل والعائلات فيما مضى. وتشير التقديرات إلى أن عدد الوافدين المقيمين فى العريش يصل إلى نحو 50 ألف نسمة، وفد معظمهم من محافظات الدلتا والصعيد، فى حين أن عدد المواطنين من أهالى شمال سيناء يبلغ نحو 380 ألف نسمة، ما يعنى أن المدينة ستشهد معركة انتخابية من نوع جديد بين أبناء سيناء والوافدين الذين يمكنهم حسم أحد مقعدى الدائرة، فى حال اتفاقهم على دعم مرشح بعينه.

من جانبه، رفض عادل الزناتى، المرشح المحتمل عن دائرة العريش وصف المتقدمين للانتخابات من غير أبناء القبائل بـ«مرشحى الوافدين»، قائلاً: «اسمنا أبناء سيناء من المحافظات الأخرى، وكلمة الوافدين أو المغتربين دى بتزعلنا، إحنا أولاد مصر كلنا». وأضاف الزناتى، الذى تقدم بأوراق ترشحه كـ«مستقل» فى اليوم الأول لفتح باب الترشيح.

وإلى جانب التحديات الأمنية، فرض تحد جديد نفسه على المشهد الانتخابى فى المحافظة، بعد تهديد الأحزاب السياسية بمحافظة شمال سيناء، بمقاطعة انتخابات البرلمان القادم، حال عدم إلغاء الحكومة قرار حظر التجوال الذى تم تمديده الأسبوع الماضى، واصفة إياه بـ«القرار غير المبرر».

على الجانب الآخر، تمسكت أحزاب، مثل حزب النور، بالمشاركة فى الانتخابات، وقدمت أول مرشحيها، الدكتور كمال نبيل الأهتم، وكيل أول الحزب فى شمال سيناء، الذى أكد على أن «النور» حرص على تقديم أوراق ترشح أعضائه فى الساعات الأولى لفتح باب الترشح، تشجيعاً لجميع أبناء سيناء على المشاركة، رغم ما تعرض له عدد من قيادات الحزب من اعتداءات، تمثلت فى حرق سياراتهم من قبل مجهولين، على حد قوله.