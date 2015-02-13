خالد الجندي عن كارثة استاد الدفاع: المسؤول سيحرقه الله (فيديو)

قال الداعية خالد الجندي، تعليقا على حادثة استاد الدفاع الجوي، «للأسف لا يوجد أمانة، والأعرابي عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟، قال له إذا رفعت الأمانة فانتظر الساعة، قال: وكيف رفعها، فقال: إذا وسّد الأمر لغير أهله»، لافتا إلي أن كل شخص مسؤول ولم يستطع أن يحمي الشباب سيحاسب بين يدي الله يوم القيامة، وكل من تصدى لمسؤولية الحفاظ على أمن الشباب دخول الجماهير للملاعب وهو غير كفوء للمسئولية سيحرقه الله في نار جهنم، وسيسأل عن الدماء يوم القيامة.

وأضاف «الجندي»، في برنامجه نسمات الروح، على قناة الحياة، الجمعة، أنه لا أحد يقول أن ما حدث مؤامرة، قائلا «شخص يخطط لمؤامرة سيقتل الشباب بالتدافع؟، أنتم عاملتم الأولاد كالدجاج عندما حبستوهم داخل الأقفاص، هذا الحديث لا يصدقه عقل، والغريب أن العالم يتعاطف مع كل المصائب في العالم إلا مصائب المصريين، فكل العالم يضحك عليها، فالعالم يتابعنا يوميا ليرى أين يضحك هذا المساء، لأن حوادثنا مضحكة، فالحوادث في الخارج عبارة عن قنابل وانفجارات وصواريخ، أما نحن فبقعة زيت من الممكن أن تؤدي لوفات مئات المصريين».

وتابع، «إحنا إذا كنا مربين فراخ مكنش هيموت منهم الكمية دي زي ما مات الشباب، أقول لكل فرارجي روحوا علموهم إزاي يحطوا الفراخ جوه القفص، فالمصريين يموتون بسبب إهمال الموظفين ليس لديهم ضمير، والمسئولين الذين ليس لديهم دين».