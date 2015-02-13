محلب لأسر المختطفين في ليبيا: الخطر كبير والدم المصري غالٍ

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن الخطر كبير والمعركة كبيرة، لافتا إلي أننا «متوكلون على الله»، موضحا أن لقاءه أهالي المختطفين في ليبيا بحضور وزيري الأوقاف والتضامن، للتأكيد على أن الدم المصري غالٍ علينا، والدولة لن تتهاون في الدفاع عن أبنائها.

وأكد «محلب»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الجمعة، أن ثمن الحفاظ على مصر غال، والجميع مستعد لدفعه، لافتا إلي أنه حان وقت الاصطفاف لحماية الوطن، مشيرا إلى وجود مخطط لهدم الدولة وخيانة البلد، مطالبا الجميع بالوقوف كسد منيع لحماية الوطن من مخططات واضحة، وأن ما يحدث من تفجيرات واغتيالات واستشهاد لرجال الشرطة والجيش الغرض منه شق هذه الجبهة وهدم مصر.

وناشد رئيس الوزراء وسائل الإعلام تحري الدقة في الأخبار، قائلا: «نحن مستهدفون، إحنا بنبنى وغيرنا بيهد، إحنا كتلة وطنية واحدة استردينا بلدنا بعد ما اتخطفت»، متابعا: «أطالب رجال الإعلام الشرفاء بخلق مناخ وطني»، مؤكدا: «محدش هيقدر يخطف مصر مننا».