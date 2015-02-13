الآلاف يشيعون جثمان آخر شهداء تفجيرات الكتيبة 101 بالبحيرة

شيع الآلاف من أهالي قرية سيدى غازي، بكفر الدوار، مساء الجمعة، جنازة الشهيد كارم محمود صباح، والذي أصيب في تفجيرات الكتيبة 101 بالعريش قبل أسبوعين، ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح الجمعة.

شارك في الجنازة العسكرية، الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، ومحمد الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والعميد حسن المغازي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة، وزملاء وأصدقاء الشهيد.

وكان الشهيد كارم صباح، قد لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى المعادي العسكري، متأثراً بإصابته في تفجيرات سيناء الأخيرة، والذي كان يعاني من غيبوبة بالمستشفى طوال المدة الماضية، واتشحت قريته، سيدى غازي، بالسواد، انتظاراً لوصول جثمانه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد زار الشهيد في المستشفى عقب الحادث، قبل أن يدخل بعدها الشهيد في غيبوبة ليلفظ أنفاسه الأخيرة صباح الجمعة بالمستشفى.

ويعتبر صباح هو الشهيد الثاني بمركز كفر الدوار في الهجوم الإرهابي في سيناء الذي جرى مستهدفاً مواقع عسكرية وشرطية في نهاية يناير الماضي، حيث سبقه الرقيب شرطة، شحاتة فتحي دسوقي مبروك، ابن قرية زهرة التابعة للمركز.