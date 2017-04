مقاتلة «رافال».. تحقق سيادة مصر الجوية وتنافس الطيران الإسرائيلى

للمرة الأولي منذ نكسة يونيو 1967 تحصل مصر علي سلاح هجومي صرف، كل خواصه هجومية، وتقرب الفارق التكنولوجي مع القوات الجوية الإسرائيلية، ورغم أن العدد المعلن لصفقة طائرات الرافال الفرنسية 24 طائرة، وقد يكون في نظر البعض عدد قليل إلا أن هناك إمكانية لزياده العدد لـ 48 طائرة آخرى فى المستقبل.

الرافال هي مقاتلة من الجيل الرابع++ ، متعددة المهام ولكن بمفهوم أكبر، حيث تستطيع القيام بأعمال جمع المعلومات والاستطلاع عن الوحدات المعادية الجوية والأرضية والقيام بمهاجمتها في نفس المهمة لذلك أصبحت مقاتلة كل المهام وليست مجرد متعددة مهام .

مهام الطائرة

تستطيع المقاتلة أن تقوم بمهام الدفاع الجوي، والتفوق الجوي والاستطلاع، والاسناد الجوي القريب والقصف الجوي الدقيق والحظر الجوي والهجوم على القطع البحرية والقصف النووي ولكنها في المقام الأول تبرع بشدة في مهام القصف بمختلف انواعه والاستطلاع الإلكتروني والاشتباك الجوي .

تمتلك المقاتلة ميزة البصمة شبه شبحية او البصمة الرادارية المنخفضة، والتي تساهم بشكل كبير في خفض الانبعاثات الحرارية الصادرة منه وبشكل أفضل من الأنواع الآخرى من الطائرات المقاتلة سواء الجيل الرابع او الخامس بجانب الانظمة الالكترونية والملاحية المتطورة مما تعطيها قدرة الهجوم الصامت والقيام بعمليات اسكات الدفاعات الجوية واختراق العمق المعادي بفضل منظومة الحرب الإلكترونية الثورية .

طلبيات على الرافال

الجيش الفرنسي طلب 180 مقاتلة وتسلم منها 91 مقاتلة للقوات الجوية و40 مقاتلة لسلاح البحرية

- مصر أول زبون للمقاتلة حيث تم الإعلان عن أول عقد تصديري لها بعدد 24 مقاتلة .

- طلبت الهند 126 مقاتلة رافال مع نقل تقنية التصنيع محليا بنسبة 70% على أن تتسلم 18 مقاتلة من فرنسا ثم يتم تجميع الباقين محليا بالهند ولكن حتى الان لم يتم التوقيع النهائي على الصفقة وتشير المصادر من الشركة الفرنسية الى تقدم كبير في الصفقة .

- الامارات مازالت في مفاوضات مكثفة على الرافال رغم العرقلة في المفاوضات ولكن منذ أيام تم الإعلان عن انفراجة كبيرة وان الصفقة ربما تتم في المستقبل القريب بعدد 40 مقاتلة .

- قطر في مرحلة التفاوض على المقاتلة حيث ترغب في امتلاك 72 مقاتلة على دفعتين 36 + 36 .

مواصفات المقاتلة

- سعر المقاتلة الواحدة : 90 مليون يورو غير شاملة قطع الغيار او التسليح او التدريب او البنية التحتية او الدعم اللوجيستي والصيانة، وتبلغ تكلفة التشغيل لساعة الطيران الواحدة : 14 ألف – 16 ألف دولار للساعة مقارنة بـ( 3000 دولار – 3500 دولار للميراج-2000 والإف-16 ).

الطول : 15.27 متر، المسافة بين اطراف الاجنحة : 10.8 متر، الارتفاع : 5.34 متر، الوزن فارغة : 9.5 طن للنسخة C و10.2 طن للنسخة M العاملة على حاملات الطائرات، والوزن مع الحمولة : 14.01 طن، أقصى وزن عند الاقلاع : 24.5 طن للنسخة C و22.2 طن للنسخة M، وحمولة الأسلحة : 9.5 طن موزعين على 14 نقطة تعليق لنسخة القوات الجوية C و13 نقطة تعليق لنسخة القوات البحرية M ، أقصى سرعة : 2000 كم / ساعة على الارتفاعات الشاهقة وعلى الارتفاعات المنخفضة 1390 كم / ساعة، وأقصى مدى : 3700 كلم مع خزانات وقود خارجية .

الرادار

الرادار ذات مصفوفة المسح الالكتروني النشط المتطور يبلغ مداه الراصد 230 كم ويتميز بقدرة الكشف والتتبع في نفس الوقت حيث يستطيع تتبع 40 هدفا والاشتباك مع 8 أهداف منها في وقت واحد .

أنظمة الحماية الحرب الالكترونية

نظام الحرب الالكترونية سبيكترا يُعد واحدا من احدث حزم الحرب الالكترونية للمقاتلات على مستوى العالم يتم التحكم بها بواسطة كمبيوتر مٌكوّن من ثلاث معالجات متطورة .

التسليح

* مدفع GIAT 30/M791 عيار 30 مم للقتال التلاحمي مزود بـ125 طلقة

* صاروخ MICA-EM جو-جو موجه بالرادار النشط بنظام أطلق وانسى مع نظام تحديث لبيانات الهدف

* صاروخ MICA-IR جو-جو موجه بالاشعة تحت الحمراء ذات منظومة عالية الحصانة ضد التشويش الحراري ويبلغ مداه 60 كم

* الصاروخ Meteor جو-جو المتطور وهو موجه بالرادار النشط

* صاروخ R.550 Magic II جو-جو موجه بالاشعة تحت الحمراء ويبلغ مداه 15 كم .

* صاروخ Storm Shadow-SCALP EG جو-سطح الشبحي الجوّال الموجه بالملاحة بالقمر الصناعي .

* صاروخ AM-39 Exocet جو-سطح مضاد للسفن موجه بالرادار النشط والملاحة بالقصور الذاتي ويبلغ مداه 70 كم .

* قنابل AASM Hammer الذكية المماثلة لقنابل JDAM الامريكية وتوجد منها عدة فئات ويتم توجيهها بالملاحة بالاقمار الصناعية او الاشعة تحت الحمراء او الليزر

* قنابل GBU-12 Paveway II الذكية والموجهة بالليزر والملاحة بالقمر الصناعي ويبلغ مداها 15 كلم .

* صاروخ جوال ذات رأس نووي تكتيكي من النوع ASMP-A ويبلغ مداه 300 كلم – 500 كلم ( غير متاح للتصدير ).

نظرة على القدرات الفريدة للرفال

- الرافال تمثل خطورة شديدة على أية قوة جوية معادية عندما تنطلق في مجموعة عمل كقطيع الذئاب كل فرد يغطي على زميله بفضل وصلة البيانات الفريدة من نوعها التي تكفل ميزات نقل الاحداثيات والبيانات والاعتماد على إنارة الهدف من مقاتلة آخرى في حال الحاجة لهجوم صامت .

- الرافال يمكنها ضرب هدف يطير خلفها بواسطة صاروخ MICA EM الراداري في حال اضاءة الهدف بواسطة رادار مقاتلة ثانية زميلة تقوم بإرسال احداثياته للمقاتلة الاساسية عبر وصلة البيانات فينطلق الصاروخ معتمدا على توجيه رادار المقاتلة الثانية ويستلم احداثيات الهدف من خلال وصلة البيانات من المقاتلة الاساسية وهذه الاهداف تتضمن الصواريخ جو-جو وصواريخ الدفاع الجوي بخلاف الطائرات.

- الرافال تستطيع ضرب 6 اهداف ارضية بقنابل AASM ذكية والاشتباك ايضا مع 4 اهداف جوية في وقت واحد ! :

- طبقا لتصريح شركة داسو بعد كشفها للإعداد الجديد للرافال فإن مقاتلتان رافال يمكنهما القيام بمهام 6 مقاتلات ميراج-2000