أخبار عاجلة

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها -
مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل -
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا -
إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج -
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم -
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية -
تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت -
المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي -
توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب -
صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مجهولون يطلقون النار على ضابط شرطة في العاشر من رمضان بالشرقية

Google+ Print
مجهولون يطلقون النار على ضابط شرطة في العاشر من رمضان بالشرقية مجهولون يطلقون النار على ضابط شرطة في العاشر من رمضان بالشرقية

صورة أرشيفية

 

أطلق مجهولون، أعيرة نارية، تجاه ضابط شرطة، مساء اليوم الجمعة، أثناء سيره بمنطقة “كوبرى 56″ بدائرة قسم أول بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقله  إلى المركز الطبى العالمي.

وتلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه ضابط شرطة، بمديرية أمن شمال سيناء، أثناء سيره بمنطقة “كوبرى 56″، وتم نقل الضابط المصاب إلى المركز الطبى العالمى.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث وقامت بتمشيط المنطقة، وتكثيف الجهود الأمنية للتوصل إلى الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا