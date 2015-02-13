مجهولون يطلقون النار على ضابط شرطة في العاشر من رمضان بالشرقية

أطلق مجهولون، أعيرة نارية، تجاه ضابط شرطة، مساء اليوم الجمعة، أثناء سيره بمنطقة “كوبرى 56″ بدائرة قسم أول بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقله إلى المركز الطبى العالمي.

وتلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه ضابط شرطة، بمديرية أمن شمال سيناء، أثناء سيره بمنطقة “كوبرى 56″، وتم نقل الضابط المصاب إلى المركز الطبى العالمى.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث وقامت بتمشيط المنطقة، وتكثيف الجهود الأمنية للتوصل إلى الجناة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة.