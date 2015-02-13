«الكرملين»: زعماء محادثات مينسك يتواصلون بشأن أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم الكرملين قوله، الجمعة، إن زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا يتواصلون بشأن أزمة أوكرانيا وإنه يتوقع الاتفاق على محادثة هاتفية في الأيام المقبلة.

وقال ديمتري بيسكوف إن موسكو تتوقع تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في مينسك عاصمة روسيا البيضاء، الخميس.

وحول مصير قائدة الطائرة الأوكرانية المحتجزة نادية سافتشينكو، قال بيسكوف إن روسيا لم تقدم أي وعود في المحادثات بالإفراج عنها كما قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.

وأضاف بيسكوف أن قضية سافتشينكو ستفصل فيها المحاكم الروسية.