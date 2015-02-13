الصحة: فريق طبي من أطباء الرعاية العاجلة وهيئة التمريض يصل إلى منفذ السلوم البري

قام الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، بإرسال فريق طبي من أطباء الرعاية العاجلة وفريق من هيئة التمريض إلى منفذ السلوم البري، لاستقبال المصريين العائدين من ليبيا، وذلك لمتابعة الحالة الصحية للمصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث وصل الفريق إلى منفذ السلوم البري في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لكافة الوزارات والجهات المعنية بسرعة تنفيذ خطة عاجلة لإجلاء المصريين العاملين في ليبيا الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن.