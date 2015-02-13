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«الرئاسة»: «خلية الأزمات» تدرس مقترحات حل أزمة المصريين المختطفين في ليبيا

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«الرئاسة»: «خلية الأزمات» تدرس مقترحات حل أزمة المصريين المختطفين في ليبيا «الرئاسة»: «خلية الأزمات» تدرس مقترحات حل أزمة المصريين المختطفين في ليبيا

السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

قال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،إن خلية الأزمات التى شكَّلها الرئيس عبدالفتاح السيسى تدرس جميع المقترحات المتعلقة بحل أزمة المصريين المختطفين فى ليبيا، رافضاً التعليق على ما يتردد بشأن أوامر الرئيس السيسى بتشكيل جسر جوى لنقل الرعايا المصريين من ليبيا.

وأكد يوسف أن الرئاسة تتابع تطورات الأزمة عن كثب، وتدعو المجتمع الدولى للوقوف فى مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والذى بات يهدد دول المنطقة والعالم.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قد نقلت عن مصدر رسمى مسؤول أن الرئيس السيسى وجَّه جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة التعامل مع موقف المصريين فى ليبيا، وتنفيذ خطة عاجلة لإجلاء الراغبين منهم فى العودة إلى أرض الوطن.

وأصدرت رئاسة الجمهورية بياناً مساء أمس الأول قالت فيه إنها «تتابع عن كثب وباهتمام بالغ الأنباء المتواترة حول وضع أبناء المختطفين فى ليبيا، وتتولى خلية الأزمة- التى سبق أن وجَّه الرئيس بتشكيلها من ممثلى الوزارات والأجهزة المعنية- متابعة الموقف أولاً بأول، وإجراء الاتصالات المكثفة والمستمرة مع الأطراف الليبية الرسمية وغير الرسمية بهدف استجلاء الموقف والوقوف على حقيقته».

وأضافت أن «مصر لا تألو جهداً فى متابعة وضع أبنائها المختطفين فى ليبيا، وتدعو المجتمع الدولى للوقوف فى مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والذى بات يهدد دول المنطقة والعالم».

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