بان كي مون: اليمن ينهار أمام أعين العالم

رأى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن اليمن ينهار أمام أعين العالم في ظل استمرار الأزمة السياسية الخطيرة فيه.

وطالب بان كي مون في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي بوجوب منح حرية التنقل للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه خالد بحاح والوزراء والمسؤولين الآخرين في الدولة مؤكدا أنه يشعر بالقلق حيال التقارير التي تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة لتفريق المتظاهرين السلميين واستخدام الاعتقال التعسفي واحتجاز نشطاء المجتمع المدني والصحفيين داعيا لحماية حقوق الإنسان ولاسيما الحق في التجمع السلمي وحرية التعبي.

ولفت إلى أن هناك المزيد من الهجمات واسعة النطاق والمميتة من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في ظل زيادة الأعمال العدائية بين التنظيم وجماعة الحوثيين في مختلف المحافظات إلى الجنوب من صنعاء ومنها ذمار والبيضاء.

وعلاوة على ذلك قال الأمين العام للأمم المتحدة ان هناك ارتفاعا في مستوى النزعات الإنفصالية بالجنوب وأزمة إنسانية حادة في كافة أنحاء البلاد مشيرا إلى أن هناك 61 بالمائة من سكان اليمن أو ما يقارب 16 مليون نسمة بحاجة فورية للمساعدات الإنسانية.

واعتبر أن كل تلك التطورات تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين لافتا إلى أنه نظرا لهذه الظروف المقلقة “علينا جميعا واجب الإرتقاء لالتزاماتنا بموجب ميثاق الأمم المتحدة”.

وذكر بأن الإنتقال السياسي في اليمن يشتمل على خريطة طريق متفق عليها وبالتالي على جميع الأطراف التقيد بالإطار المشترك على النحو المنصوص عليه في آلية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلام والشراكة الوطنية.