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غدًا.. بيت السحيمي يستقبل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة الأدبي

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غدًا.. بيت السحيمي يستقبل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة الأدبي غدًا.. بيت السحيمي يستقبل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة الأدبي

 

بيت-السحيمي

تنطلق، غدًا السبت ، من بيت السحيمي، الدورة الأولى من مهرجان «القاهرة الأدبي»، تحت شعار «مزج الثقافات وتواصل الأجيال»، بحضور الكاتب التركي الكبير أورهان باموق، والكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وتبدأ فاعليات الدورة الأولى من المهرجان والتي تستمر حتى 20 فبراير، بندوة تُديرها الدكتورة أبو النجا، بحضور كل من: الأديب إبراهيم عبد المجيد، والكاتب التركي أورهان باموق.

يشارك بفاعليات الدورة، عدد كبير من الأدباء من مختلف الدول منهم: الكاتب التركي «أورهان باموك» -الحائز على جائزة نوبل في الآداب- والأديب إبراهيم عبد المجيد، والكاتب الشاب أحمد مراد.

يهدف مشروع «مهرجان القاهرة الأدبي»، إلى تعزيز التواصل بين جمهور الأدب من جهة والكتاب من جهة آخرى، وتقوية أواصر التواصل بين الأجيال المختلفة من الكتاب المصريين والعرب، وكذلك لتعزيز التبادل الثقافي بين الأدب العربي وآداب الشعوب الأخرى.

تضم اللجنة الاستشارية للمهرجان، أدباء ونشطاء ثقافيين مصريين وأوروبيين بينهم  الكاتب إبراهيم عبد المجيد والمترجم “همفري ديفز” المختص في ترجمة الأدب العربي إلى الإنجليزية، ومهمت دمرداس «رئيس مهرجان اسطنبول الأدبي» ومايكل مارش «رئيس مهرجان الكتاب بمدينة براغ» وطارق الطاهر رئيس تحرير جريدة «أخبار الأدب».
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> يتم تنظيم المهرجان في مواقع تحمل طابعًا مميزًا بمدينة القاهرة، و تشمل القاهرة الفاطمية: «بيت السحيمي، بيت السناري،بيت الست وسيلة، بيت زين خاتون»،  والقاهرة الخديوية: «معهد جوتة الالماني ،مركز دوم الثقافي، اتيلية القاهرة»، بالإضافة إلى كلية الألسن بجامعة عين شمس المصرية.

 

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