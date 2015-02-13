اللواء طاهر ياسين يزور النادي الإسماعيلي ويؤكد الدعم الكامل له لاستكمال مسيرته

حرص اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية الجديد، على القيام بزيارة لاستاد النادي الإسماعيلي والالتقاء باللاعبين والمدير الفني للفريق الكابتن طارق يحيى وحضور المران والنزول الى أرض الملعب لمؤازرة اللاعبين .

وحث المحافظ، على بذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلى قمة المنافسات فى البطولات والحفاظ على اسم وتاريخ الاسماعيلى، مؤكدًا على أنه من عشاق فنون السامبا الإسماعيلاوية التى يؤديها لاعبى الدراويش وأنه يقدر تمامًا ويعلم علم اليقين مدى عشق مواطني المحافظة، وشعبها العظيم لناديهم العريق الذى يمثل الرمز الأول للإسماعيلية .

وكان محافظ الاسماعيلية قد قام بزيارة النادى بعد عصر اليوم الجمعة، وكان فى استقباله الكابتن فتحى بلبل عضو مجلس ادارة النادى والكابتن أحمد حسن والكابتن معاطى وعدد من مسؤلى وإدرى النادى.

وخلال لقاء المحافظ مع الكابتن طارق يحيى واللاعبين، أكد المحافظ للجميع أنه حريص كل الحرص على رفع شأن النادي الإسماعيلى والتواصل والتفاعل مع أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تألو جهدًا فى تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للنادى حتى يستطيع استكمال مسيرته فى المنافسة على البطولات وتحقيق آمال وطموحات شعب الاسماعيلية وعشاق فنون كرة الدراويش ووضع النادى فى المكانة التى تليق باسم النادى الإسماعيلي وتاريخه العريق.