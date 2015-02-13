هاري كين أفضل لاعب في يناير بالدوري الإنجليزي

(إفي): حصل مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين والمدرب الهولندي لساوثامبتون، رونالد كومان، على جائزة لاعب ومدرب شهر يناير الماضي على الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كين (21 عاما) خمسة أهداف في يناير في فوز فريقه على كل من تشيلسي وسندرلاند ووست بروميتش في الدوري الإنجليزي، وبيرنلي وشيفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي وفي كأس رابطة الدوري.

وتفوق كين في التصويت على كل من الإسباني سانتي كازورلا لاعب أرسنال والألماني إيمري كان لاعب ليفربول والبرازيلي أوسكار لاعب تشيلسي والبرتغالي جوزيه فونتي لاعب ساوثامبتون والإنجليزي دوايت جايل لاعب كريستال بالاس.

وعن فوزه بالجائزة قال كين في تصريحات نشرها موقع الدوري الإنجليزي "يناير كان شهرا كبيرا لي وللفريق. بدأنا جيدا للغاية بالفوز على تشيلسي في العام الجديد (4-2) في مباراة سجلت بها هدفين".

وأضاف "مستقبل توتنهام واعد.. فبراير أيضا شهر هام وأتمنى أن نواصل في تقديم الأداء الجيد الذي أظهرناه مؤخرا".

ومن جانبه، حصل كومان (51 عاما) على جائزة أفضل مدرب في الشهر بعد أن قاد ساوثامبتون للفوز على أرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل.

وعن هذه الجائزة قال كويمان الذي حصل على نفس الجائزة في سبتمبر الماضي "تعني لي الكثير. إنها ليست جائزة للمدرب وإنما لفريق بالكامل قدم أداء جيدا في يناير. جميعنا بدءا من اللاعبين وحتى آخر فرد في الجهاز الفني، عملنا بجدية قبل كل مباراة".