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مدرب فيورنتينا: محمد صلاح لا يواجه مشاكل بسبب اللغة الإيطالية

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مدرب فيورنتينا: محمد صلاح لا يواجه مشاكل بسبب اللغة الإيطالية مدرب فيورنتينا: محمد صلاح لا يواجه مشاكل بسبب اللغة الإيطالية

أكد فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا أن لاعبه المصري محمد صلاح لا يواجه مشاكل بسبب عدم إتقانه للغة الإيطالية.

وانتقل محمد صلاح لصفوف فيورنتينا قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف في يناير الماضي.

وقال مونتيلا في المؤتمر الصحفي استعدادا لمواجهة ساسولو "محمد صلاح لم يلعب 90 دقيقة بعد لكنه جاهز بدنيا للمشاركة".

وأضاف "صلاح تجاوز حاجز مشكلة اللغة الإيطالية، فهو يتحدث الإنجليزية مثلي ولذلك نفهم بعضنا البعض".

وأضاف "لقد تعرف أيضا على طريقتنا في اللعب من خلال مشاهدة بعض مقاطع الفيديو للفريق".

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فيديو اليوم السابع