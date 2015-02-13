بنزيمة: لست ممثلا حتى أحب الاستعراض وتركيز الكاميرات

أكد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد أنه لا يحب التمثيل أو الظهور بشكل معين أمام الكاميرات حينما يكون في أرض الملعب.

اللاعب الدولي الفرنسي صرح بأنه لا يحب الاستعراض أو تركيز الكاميرات عليه أثناء المباريات وأنه يحب الابتسام والتعايش مع الجميع.

قال صاحب الـ27 عاما لمجلة (سورفيس):"لست ممثلا، لا ألعب حتى أظهر بشكل جيد أمام الكاميرات، هناك من يقوم بذلك في حياته، ولكنني أحب الضحك والتعايش مع الجميع".

وأضاف "عندما يراني الناس في الشارع سواء كبارا أو صغارا، الجميع يظهر لي الحب والتقدير".

وعن الانتقادات التي تعرض لها فريقه ريال مدريد بعد الخسارة القاسية برباعية أمام أتليتكو مدريد قال لاعب ليون السابق"سأتقبل الانتقاد من شخص لعب كرة القدم في أعلى مستوى، أما ما دون ذلك فلن أتقبل الأمر".

بنزيمة سجل 17 هدفا حتى الآن في 33 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، ويستعد لملاقاة ديبورتيفو لاكورونا غدا السبت بالجولة 23 من الدوري الإسباني.