كوستا: مورينيو وسيميوني متشابهان في الكثير من الصفات

لندن، (إفي): أكد المهاجم الإسباني برازيلي الأصل دييجو كوستا اليوم أن هدف فريقه تشيلسي هو "حصد البطولات"، مضيفا أن المدربين جوزيه مورينيو ودييجو سيميوني "لديهما الكثير من القواسم المشتركة".

وقال كوستا "سأكون صريحا للغاية: أريد الفوز، سواء بدوري الأبطال أو البريمييرليج. رفع كأس التشامبيونز ليج قد يكون خياليا. وصلت للنهائي العام الماضي ولم استطع الفوز بها"، وذلك خلال مقابلة مع مجلة (سبورت ماجازين) البريطانية.

وأضاف "يجب أن نفوز بالألقاب. هذا ما سأفعله خلال موسم جيد مع فريق يضم هؤلاء اللاعبين وهذا المدرب. لكن ينبغي أن نقدم أداء أفضل، وهو ما يطلبه منا المدرب في كل مباراة".

وأوضح اللاعب (26 عاما) "الأساس هو العمل بكد. كما أن مورينيو رجل ذكي للغاية. يدرك جيدا نوع الفريق الذي يريد تشكيله وكيف يريد أن يلعب. لاعبون مثل سيسك فابريجاس وأوسكار ساعداني كثيرا للتكيف".

وتابع مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق "المدافعين في البريمييرليج أقوياء للغاية ويتمتعون بقوة بدنية كبيرة. الحكام يحتسبون القليل من الأخطاء في إنجلترا، بعكس الحال في إسبانيا".

وعاد هداف البطولة للتأكيد "تعلمت الكثير مع مورينيو. نعلم جميعا أنه من أفضل المدربين في العالم. حينما تنضم لفريق وتجد مدربا من هذا الطراز، ترغب في تعلم كل شيء منه".

وكشف "جوزيه مورينيو وسيميوني لديهما الكثير من الأمور المشتركة، مثل عشق كرة القدم ومدى الالتزام الذي يطالبان به لاعبيهما. يشددان للاعبين على إبرز كل ما بداخلهم. لكنهما مختلفان في النواحي التكتيكية".

جدير بالذكر أن تشيلسي يتصدر حاليا جدول الدوري الإنجليزي بـ59 نقطة بفارق سبع نقاط عن الوصيف مانشستي سيتي وله 52 نقطة، بينما يحل مانشستر يونايتد ثالثا برصيد 47 نقطة، وساوثامبتون في المركز الرابع بـ46 نقطة، بينما يأتي أرسنال خامسا بـ45 نقطة.

كما يخوض الـ(بلوز) مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في 17 من الشهر الجاري على ملعب الأخير (حديقة الأمراء)، قبل مباراة الإياب في 11 مارس المقبل.