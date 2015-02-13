أنشيلوتي: الأداء انخفض منذ المونديال .. لكن إنجازات 2014 قد تتكرر

مدريد، (إفي): اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بأن الفريق مر بانخفاض في "المستوى والتركيز والحماس" منذ تتويجه بمونديال الأندية في المغرب.

وأوضح أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة 23 من الليجا "انخفض الأداء والحماس والتركيز بعد نهاية العام الماضي والتتويج باللقب الأخير، لا أعرف إن كان هذا أمرا طبيعيا، لكن هذا ما حدث، يجب أن نركز في العمل وفي تحقيق أهداف هذا العام، كما فعلنا في العام الماضي".

وعقب الخسارة المهينة الأخيرة في الدربي أمام أتلتيكو برباعية نظيفة يستعد الريال لأسبوع مشحون يواجه فيه ديبورتيفو أولا، ثم شالكه الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة إلتشي في الليجا.

وشدد أنشيلوتي على أن الأسبوع المقبل "مهم للغاية، وقد يحدد مستقبل الفريق إذا تعامل بشكل جيد"، مطالبا بالتحلى بـ"أقصى درجات التركيز".

وبخصوص مباراة الدربي، قال المدرب المخضرم "جميعنا شعرنا بخيبة أمل وكذلك الجماهير، لكن هذا يمثل دافعا للاعبين من أجل التحسن، رأيت أداءا جيدا في المران، ونتمنى أن ننتفض في مباراة الغد".

وأضاف "الدربي كان مفاجأة للجميع، ليس بسبب النتيجة السيئة، وإنما بسبب الأداء".

وأبدى كارلو تفائله من إمكانية تكرار إنجازات العام الماضي، معترفا بالأجواء الإيجابية عقب اجتماع الرئيس فلورنتينو بيريز بالجهاز الفني واللاعبين.

ولا يزال الريال على صدارة الليجا ولكن بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة.