أخبار عاجلة

فتاة مصرية زارت 30 دولة خلال 4 سنوات: 10 نصائح لتخوضين التجربة نفسها -
مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل -
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا -
إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج -
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم -
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية -
تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت -
المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي -
توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب -
صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنشيلوتي: الأداء انخفض منذ المونديال .. لكن إنجازات 2014 قد تتكرر

Google+ Print
أنشيلوتي: الأداء انخفض منذ المونديال .. لكن إنجازات 2014 قد تتكرر أنشيلوتي: الأداء انخفض منذ المونديال .. لكن إنجازات 2014 قد تتكرر

مدريد، (إفي): اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني بأن الفريق مر بانخفاض في "المستوى والتركيز والحماس" منذ تتويجه بمونديال الأندية في المغرب.

وأوضح أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي عشية مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة 23 من الليجا "انخفض الأداء والحماس والتركيز بعد نهاية العام الماضي والتتويج باللقب الأخير، لا أعرف إن كان هذا أمرا طبيعيا، لكن هذا ما حدث، يجب أن نركز في العمل وفي تحقيق أهداف هذا العام، كما فعلنا في العام الماضي".

وعقب الخسارة المهينة الأخيرة في الدربي أمام أتلتيكو برباعية نظيفة يستعد الريال لأسبوع مشحون يواجه فيه ديبورتيفو أولا، ثم شالكه الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة إلتشي في الليجا.

وشدد أنشيلوتي على أن الأسبوع المقبل "مهم للغاية، وقد يحدد مستقبل الفريق إذا تعامل بشكل جيد"، مطالبا بالتحلى بـ"أقصى درجات التركيز".

وبخصوص مباراة الدربي، قال المدرب المخضرم "جميعنا شعرنا بخيبة أمل وكذلك الجماهير، لكن هذا يمثل دافعا للاعبين من أجل التحسن، رأيت أداءا جيدا في المران، ونتمنى أن ننتفض في مباراة الغد".

وأضاف "الدربي كان مفاجأة للجميع، ليس بسبب النتيجة السيئة، وإنما بسبب الأداء".

وأبدى كارلو تفائله من إمكانية تكرار إنجازات العام الماضي، معترفا بالأجواء الإيجابية عقب اجتماع الرئيس فلورنتينو بيريز بالجهاز الفني واللاعبين.

ولا يزال الريال على صدارة الليجا ولكن بفارق نقطة واحدة عن غريمه برشلونة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع