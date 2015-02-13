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بارتوميو ينسب لروسيل المسؤولية كاملة في إبرام عقود ضم نيمار

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بارتوميو ينسب لروسيل المسؤولية كاملة في إبرام عقود ضم نيمار بارتوميو ينسب لروسيل المسؤولية كاملة في إبرام عقود ضم نيمار

مدريد، (إفي): نسب رئيس نادي برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارموتيو، خلال إدلائه بشهادته أمام قاضي المحكمة الوطنية، بابلو روث، مسئولية إبرام عقود اللاعب البرازيلي نيمار للرئيس السابق ساندرو روسيل، مشيرا إلى أنه كان المكلف بالقيام بكل شيء فيها يخص عقود ضمه.

جاءت شهادة بارتوميو أمام القاضي بشأن اتهامه بارتكاب جريمة مالية في عام 2014 المالي تتعلق بعملية ضم نيمار، إذ يواجه ناديه تهما بالتهرب من دفع مليونين و800 ألف يورو خلال العام المالي السابق، بخصوص صفقة اللاعب البرازيلي التي كلفت برشلونة إجمالي 94.8 مليون يورو، وليس 57.1 مليون كما ادعى النادي الكتالوني في مستنداته.

وحسب مصادر حضرت الجلسة، قال بارتوميو أمام القاضي إنه لم يتدخل لا في المفاوضات ولا في تحرير أي من العقود السبعة الخاصة بصفقة ضم نيمار.

كان بارتوميو قد صرح لدى توليه رئاسة النادي، أنه وقّع على العقود لأنه كان يراها صحيحة وأعطى تعليماته للمختصين الماليين بدراستها لدفع المطلوب لوزارة المالية، وبعدها دفع النادي 13.5 مليون لتسوية وضعه، وهي الكمية التي قال إنها تغطى بالزيادة الديون المفترضة على ناديه للضرائب.

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