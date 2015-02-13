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صورة - ألونسو يختار .. فريق أحلام دوري أبطال أوروبا

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صورة - ألونسو يختار .. فريق أحلام دوري أبطال أوروبا صورة - ألونسو يختار .. فريق أحلام دوري أبطال أوروبا

يعرض FilGoal.com اختيارات شابي ألونسو نجم بايرن ميونيخ الحالي لفريق أحلام دوري أبطال أوروبا.

اختيارات ألونسو لأقوى 11 لاعب في التاريخ شارك معهم أو ضدهم في دوري أبطال أوروبا جاءت من خلال صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

ألونسو توج بلقبي دوري أبطال أوروبا، مرة بقميص ليفربول في نهائي لن ينس أمام ميلان عام 2004-05، وتتويج أخير تاريخي مع ريال مدريد (العاشرة) على حساب أتليتكو مدريد 2013-14

تشكيل أقوى من شارك في دوري أبطال أوروبا من وجهة نظر ألونسو، شمال ثلاثي بايرن ميونيخ، مانويل نوير وفيليب لام وديفيد ألبا.

كما لم يغب قائد ليفربول ستيفن جيرارد عن اختيارات ألونسو بجانب بول سكولز وشابي وزين الدين زيدان.

ويقود الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو هجوم فريق أحلام شابي ألونسو.

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