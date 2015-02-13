مونتيلا: صلاح لا يقدر على اللعب 90 دقيقة بعد

ألمح فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتنيا إلى صعوبة مشاركة محمد صلاح جناح الفريق في مباراة كاملة، وذلك قبل مواجهة ساسولو في السابعة مساء السبت بالدوري الإيطالي.

وشارك صلاح مع فيورنتينا في آخر ثلث ساعة من مواجهة أتالانتا بالجولة 22 من الكالتشيو والتي فاز فيها فريقه 3-2، بأول ظهور له.

وقال مونتيلا في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة: "صلاح لا يمكنه اللعب لمدة 90 دقيقة كاملة بعد".

وأضاف "ولكن صلاح سليم بدنيا، يحتاج فقط لمزيد من الوقت لاكتساب اللياقة الكاملة".

ويحتل فيورنتينا الترتيب الرابع برصيد 35 نقطة خلف نابولي الذي جمع 42 نقطة.